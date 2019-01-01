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هنية يجدد مطالبته للملك سلمان بالإفراج عن معتقلي "حماس"

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يجدد مطالبته للملك سلمان بالإفراج عن معتقلي "حماس"



غزة/سما/

رحب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، بالمباحثات المثمرة نحو إنجاح المصالحة الخليجية التي قال إنها ستصب في مصلحة القضية الفلسطينية، 

وجدّد  هنية، أمس الاثنين، مطالبته للسعودية بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين محتجزين لديها.

وقال هنية في كلمة له بالمؤتمر السياسي السابع الإلكتروني لحركة "حماس"، إن الحركة تطالب من "خادم الحرمين الشريفين والمسؤولين في المملكة العربية السعودية بضرورة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين".
 

وتابع هنية أنه "لا يجوز بقاؤهم في السجون لأن لهم علاقة مع حركة حماس التي لم تعبث بأي شؤون داخلية لأي دولة".

وفي نيسان/ أبريل الماضي، طالب إسماعيل هنية السعودية بإطلاق المعتقلين الفلسطينيين، الذين تتهمهم السعودية بالارتباط بحركة "حماس".

فيما ذكر رئيس المكتب السياسي سابقا، خالد مشعل، أن الحركة حاولت توسيط عدة أطراف عربية لحل هذه القضية، مؤكدا أن "حماس" لم تعد لها أي وسيلة تواصل مع الرياض.

ويخضع أكثر من 50 معتقلا فلسطينيا وأردنيا لجلسات محاكمة متقطعة في السعودية، بتهم منها تقديم الدعم المالي لحركة "حماس"، ومن أبرز المعتقلين ممثل الحركة الرسمي في السعودية محمد الخضري ونجله هاني.

واعتقلت السعودية هذه المجموعة في الفترة بين شباط/ فبراير 2019 إلى تموز/ يوليو من العام ذاته، ولاحقا أطلقت سراح خمسة منهم، دون توجيه أي تهمة رسمية لهم.

#اسماعيل هنية #الافراج عن معتقلي حماس #المصالحة الخليجية #حماس #السعودية #الملك سلمان

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