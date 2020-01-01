5 أغراض منزلية لم تعلمي سابقاً أنها تضر بك أثناء الحمل

وكالات / سما /

لا بدّ أنّك تعلمين عن الممارسات الخاطئة والأطعمة أو الأكلات غير الآمنة التي تهدّد صحة الجنين، ولكن هل تعرفين أنّ بعض الأغراض المنزلية قد تضرّ بك أثناء الحمل ويجب الحذر منها؟!

دهانات الجدران

قبل طلاء الجدران في غرفة مولودك الجديد أو إجراء تغييرات على منزلك، عليك أن تعلمي أنّ الدهانات قد تحتوي على الرصاص، مما قد يزيد من خطر حدوث عيوب خلقية أو يؤدي إلى الولادة المبكرة. حاولي استخدام المنتجات التي لا تحتوي على مذيبات أو بخاخات وحافظي على تهوية الغرفة جيدًا أو، إذا أمكن ، اجعلي شخصًا آخر يقوم بالعمل نيابة عنك. بهذه الطريقة، يمكنك تجنب أي مشاكل محتملة.

مبيدات الحشرات

تحتوي مبيدات الحشرات مثل تلك المستخدمة في البستنة على مواد كيميائية مصممة لقتل الطفيليات. وفقاً لجمعية الحمل الأمريكية، هذه المواد الكيميائية قوية جداً وقد تزيد من خطر إصابة الطفل بشقوق في الفم وعيوب الأنبوب العصبي وعيوب القلب وعيوب الأطراف. ويرتبط التعرض لهذه المبيدات بمضاعفات الحمل والإجهاض.

كرات النفثالين

تستخدم كرات النفتالين عمومًا لإبعاد الحشرات والعث كما تحتوي على 98٪ من النفثالين، وهي مادة كيميائية سامة. يمكن أن تتراوح الآثار الجانبية من الغثيان والدوار وصولاً إلى مضاعفات صحية خطيرة تهدّد الجنين لا سيّما إذا تم بلعها أو ملامستها. وفي حال لم يتم تخزينها بالشكل الصحيح، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة.

البلاستيك

من المعروف أنّ البلاستيك مضر للبيئة، ولكن ما لا يعرفه البعض هو أنّه يحتوي على مواد كيميائية خطيرة مثل الفثالات، والتي يمكن امتصاصها بسهولة من خلال الجلد أو إطلاقها عند تعريض البلاستيك لدرجة حرارة شديدة (أو تسخينها). ويُمكن لهذه المواد الكيميائية أن تسبب مضاعفات خطيرة تهدّد سلامة الجنين كما قد تؤثر على النمو التناسلي لدى الصغار.

منتجات التنظيف المنزلية

حتى ولو كان يُعد معظمها آمناً، إلّا أنّه من الأفضل أن تفتحي النوافذ وترتدي القفازات عند استخدام المنظفات التي تحتوي على الأمونيا والكلور. إنّ استخدامها وفقاً للتوجيهات لا يتسبب في أي أذى، لكنّ الروائح قد تجعلك تشعرين بالغثيان. تجنّبي منتجات التنظيف التي تقدّم تحذيرات للحوامل ، وكذلك تلك التي تحتوي في تركيبتها على إثيرات الجليكول والجئي إلى المنظفات الطبيعية كالخل والبيكنج صودا.