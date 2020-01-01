حصاد 2020.. تعرف على أهم ما قدمته شركة غوغل

وكالات / سما /

شهدت شركة غوغل الكثير من الأحداث خلال عام 2020؛ حيث أطلقت عددًا هائلًا من الأجهزة والخدمات التي تساعد المستخدمين في حياتهم اليومية، ابتداءً من إطلاق هاتف Pixel 4A الذي يعتبر من أفضل الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة، ومرورًا بالإصدار الحادي عشر من نظام التشغيل أندرويد الذي ضم الكثير من الميزات الجديدة لتحسين الأمان وحماية الخصوصية، بالإضافة إلى تحديث الكثير من الخدمات والتطبيقات، وجهودها في مكافحة فيروس كورونا، وتطوير الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي.

سنستعرض اليوم أهم ما قدمته غوغل للمستخدمين خلال عام 2020:

1- تطبيق Tangi لمشاركة الفيديو:

أطلقت غوغل يوم 29 يناير تطبيقا جديدا يُسمى (Tangi) للهواتف الذكية يتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة تركز على المحتوى الذي يُعرف باسم (افعلها بنفسك) DIY. حيث يمكن للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو يشرحون فيها كيفية صنع بعض الأشياء، مثل: الحرف اليدوية، والرسم، والطبخ، والأزياء، والجمال، والمزيد.

وعلى خلاف تطبيقات مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، مثل (تيك توك) TikTok، وتطبيق (بايت) Byte الجديد، التي تركز على الترفيه، فإن تطبيق (Tangi) يركز على تعليم الناس أشياء جديدة من خلال مقاطع فيديو لا تتجاوز مدتها دقيقة واحدة.

2- نظام التشغيل أندرويد 11:

يعتبر الإعلان عن الإصدار الجديد من نظام التشغيل أندرويد أهم ما يتنظره المستخدمون في حدث غوغل السنوي للمطورين، ولكن هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا أُلغيت الكثير من الأحداث التقنية، ومنها: حدث غوغل للمطورين.

ولذلك أطلقت غوغل يوم 19 فبراير نسخة المعاينة الأولي للمطورين من نظام (أندرويد 11)، وهذه كانت أول مرة تطلق فيها غوغل أول إصدار تجريبي من النظام في شهر فبراير بدلًا من شهر مارس مثل كل عام.

ثم أطلقت غوغل يوم 8 سبتمبر 2020 الإصدار النهائي من نظام التشغيل (أندرويد 11)، الذي يركز على الميزات التي تساعدك في الوصول إلى ما هو مهم في هاتفك بطرق أسهل لمساعدتك في إدارة محادثاتك، والأجهزة المتصلة، بالإضافة إلى ميزات الأمان والخصوصية التي تساعدك في حماية بياناتك، وغير ذلك الكثير.

للتعرف على كافة ميزات النظام؛ يمكنك الاطلاع على مقال: “أهم 11 ميزة جديدة في نظام التشغيل أندرويد 11”.

3- ميزة لقراءة صفحات الويب في مساعد غوغل:

أطلقت غوغل يوم 4 مارس ميزة جديدة في مساعدها الصوتي تُسمى ((اقرأها) Read It تسمح للمساعد بقراءة صفحات الويب كاملةً، وبعشرات اللغات.

مع هذه الميزة يمكن لمتصفح الويب قراءة مقالات الويب جهرًا، فحين تظهر أي مقالة في المتصفح في هواتف أندرويد، يكفي أن يقول المستخدم (هاي غوغل، اقرأها) Hey Google, read it، أو (هاي غوغل، اقرأ هذه الصفحة) Hey Google, read this page ليبدأ قراءتها جهرًا على الفور.

4- منتج Adidas GMR بالتعاون مع أديداس:

أطلقت غوغل يوم 10 مارس بالتعاون مع كل من أديداس و (EA Sports) نعل حذاء ذكي يُسمى (Adidas GMR) يتصل بهاتفك، ويمكنه تحويل الركلات والحركة في ملعب كرة القدم إلى مكافآت في لعبة (FIFA Mobile)، حيث يتم تشغيل النعل الذكي بواسطة تقنية غوغل القابلة للارتداء المسماة (Jacquard)، التي كانت متوفرة سابقًا فقط من خلال سترتي (ليفي) Levi’s، وضمن حقيبة ظهر (إيف سان لوران) Yves Saint Laurent.

5- تقديم العديد من الأدوات لمواجهة فيروس كورونا:

أطلقت غوغل يوم 15 مارس عدة مبادرات مخصصة للمساعدة في مواجهة تفشي فيروس كورونا (COVID-19) – الذي كان قد بدأ في نهاية عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وانتشر خلال شهر مارس على مستوى العالم – بالإضافة إلى تقديمها نصائح وأدوات مفيدة للأفراد والمدرسين والشركات للعمل من المنزل، لمساعدة الأشخاص على البقاء آمنين وعلى اتصال مستمر.

• موقع على الويب: يقدم كل جديد عن فيروس كورونا، ويتضمن: معلومات صحية، ونصائح السلامة والوقاية، وبيانات محدثة لحظيًا حول الإصابات وأعداد الوفيات في كل بلدان العالم، وموارد مفيدة ونصائح من مقدمة من هيئات الصحة المحلية.

• توفير المعلومات الموثوقة في خدماتها: بدأت غوغل أيضًا بتوفير معلومات مفيدة وموثوقة حول كل ما يتعلق بفيروس كورونا من خلال تطبيقاتها وخدماتها المختلفة، مثل: محرك بحث غوغل، وخرائط غوغل، وموقع يوتيوب.

• مكافحة المعلومات غير الصحيحة: حرصت جوجل منذ بداية انتشار الفيروس على إزالة أي معلومات ليست صحيحة أو مزيفة حول الفيروس من منصاتها المختلفة.

• توفير أدوات الإنتاجية للمستخدمين والطلاب عن بُعد.

6- أداة جديدة في تطبيق Google Arts & Culture:

أطلقت غوغل يوم 2 أبريل أداة جديدة تُسمى (Art Transfer) في تطبيقها المسمى (Arts & Culture)، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للسماح لك بتحويل صورك إلى أعمال فنية عبر تطبيق خصائص اللوحات الشعبية على صورك، بحيث تعمل (Art Transfer) بواسطة خوارزمية ذكاء اصطناعي تحلل اللوحات الشهيرة؛ لتكرار أسلوبها في أي صورة يلتقطها المستخدم.

للاستماع بهذه الميزة الآن يمكنك تنزيل تطبيق (Google Arts & Culture) في هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو iOS. ويعد هذا التطبيق بمثابة منصة عبر الإنترنت تسمح لأي شخص بالوصول إلى الإصدارات الرقمية من المتاحف والمعارض ومجموعة واسعة من الأعمال الفنية الشهيرة.

7- تطوير Google Meet بشكل كبير:

يعتبر عام 2020 هو عام الاتصال عبر الفيديو، لذلك كان هناك سباق بين الشركات لتطوير خدماتها ودعمها بأفضل الميزات، وقد قامت غوغل على مدار العام بتطوير خدمتها (Meet) لمكالمات الفيديو:

• يوم 9 أبريل: أعادت غوغل تسمية خدمتها (Hangouts Meet) لتصبح (Google Meet) فقط.

• يوم 22 أبريل: أطلقت الشركة ميزات متقدمة في خدمة (Meet) – لمنافسة Zoom – مثل: إظهار ما يصل إلى 16 مشاركًا في الاجتماع في إطار واحد، وتحسين جودة الفيديو حينما تكون ظروف الإضاءة خافتة، وفلترة الضوضاء التي تظهر في الخلفية أثناء إجراء المكالمة.

• يوم 29 أبريل: أعلنت الشركة عن إتاحة خدمة (Google Meet) مجانًا للجميع.

• يوم 5 مايو: بدأت الشركة بدمج خدمة (Meet) في جيميل لتسهيل استخدامها.

• يوم 22 يوليو: طرحت ميزات أمنية جديدة في خدمة (Meet) لمنع مشاركة المستخدمين غير المدعوين في اجتماعات الفيديو.

• يوم 31 أكتوبر: إطلاق ميزة دعم الخلفيات المخصصة في خدمة Meet.

• يوم 16 ديسمبر: إطلاق ميزة التسميات التوضيحية المباشرة باللغات الإسبانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية في جميع إصدارات Google Meet.

8- تطوير تقنية لمكافحة كورونا بالتعاون مع آبل:

أعلنت شركتا آبل وغوغل يوم 10 أبريل عن أنهما تعملان معًا على تطوير تقنية جديدة لتتبع جهات الاتصال في الهواتف الذكية، بغية إبطاء انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، وذلك عن طريق السماح للأجهزة المحمولة بتبادل المعلومات عبر اتصالات البلوتوث؛ لتنبيه الأشخاص عندما يكونون على مقربة من شخص ثبتت إصابته بالفيروس.

وقد أُطلق الإصدار الأولي من هذه التقنية يوم 20 مايو، كما أعلنت سلطات في 23 دولة عبر خمس قارات أنها سعت للوصول إلى التقنية.

9- سماعات Pixel Buds:

بدأت شركة غوغل يوم 27 أبريل بطرح سماعات الأذن اللاسلكية (Pixel Buds) في الأسواق، وذلك بعد نحو 6 أشهر من الإعلان عنها.

وتتميز هذه السماعات بالتصميم الأنيق والصغير الحجم الذي يتناسب مع أذنك بشكل آمن ومريح، وبالصوت العالي الجودة، كما تدعم العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي المفيدة.

10- موقع ويب لتنجب عمليات الاحتيال:

أطلقت شركة غوغل يوم 28 مايو موقعًا إلكترونيًا يُسمى (Scam Spotter) يهدف إلى تعليم الناس كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وتجنبها، وذلك في ظل ازدياد الخدع الرقمية وسط تفشي وباء فيروس كورونا.

11- خدمة Keen:

أطلقت شركة غوغل يوم 18 يونيو خدمة جديدة تُسمى (Keen) توفر للمستخدمين إمكانية متابعة المحتوى الذي يهمهم من الإنترنت. ومع أنها تشبه إلى حد كبير موقع (بينترست) Pinterest إلا أنها تمتاز بأنها آلية، وتستخدم تقنية التعلم الآلي.

12- ميزات جديدة في خدمة Google Photos:

أطلقت شركة غوغل يوم 25 يونيو تصميمًا جديدًا لخدمة الصور التابعة لها؛ يسهل على المستخدمين إيجاد صورهم القديمة ومقاطع الفيديو التي حُفظت على مدار السنوات السابقة، وإدارتها وتنظيمها للوصول إليها بشكل أسرع.

كما أضافت غوغل يوم 30 سبتمبر بعض الميزات الجديدة في إصدار تطبيق صور غوغل لهواتف أندرويد تعتمد على تقنيات التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية وتعديلات دقيقة وسهلة الاستخدام، بحيث تبدو صورك في أفضل حالاتها.

وأطلقت يوم 16 ديسمبر ميزة الصور السينمائية الثلاثية الأبعاد في خدمتها للصور، حيث تهدف النتائج إلى جعل ذكرياتك أكثر حيوية. ويتم إنشاء الصور السينمائية الثلاثية الأبعاد الجديدة باستخدام التعلم الآلي الذي يتنبأ بعمق الصورة لإنتاج التمثيل الثلاثي الأبعاد للمشهد.

13- تطبيق Shoploop:

أطلقت شركة غوغل يوم 16 يوليو تطبيق تسوق جديد يُسمى (Shoploop)، وهو عبارة عن منصة تسوق عبر الفيديو لاكتشاف المنتجات وتقييمها وشرائها في مكان واحد.

14- هواتف Pixel الجديدة:

أطلقت غوغل يوم 20 أغسطس هاتف (Pixel 4A) الذي يعتبر من أفضل الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة خلال عام 2020، حيث يتميز الهاتف بمواصفاته القوية، مع بطارية تدوم طويلًا، وشاشة أصغر حجمًا تُسهل استخدامه بيد واحد.

ثم أطلقت الشركة يوم 15 أكتوبر إصدارًا جديدًا من الهاتف يُسمى (Pixel 4a (5G يدعم شبكات الجيل الخامس، وهاتفها الرائد لهذا العام (Pixel 5).

15- جهاز Chromecast with Google TV:

أطلقت غوغل يوم 1 أكتوبر جهاز (Chromecast with Google TV) الذي يعتبر أول إصدار من جهاز البث كروم كاست الذي يعتمد على (Google TV) كواجهة تعمل مع نظام التشغيل (Android TV) بحيث يمكنك التنقل فيها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

يدعم الجهاز دقة (4K HDR) بمعدل يصل إلى 60 إطارًا في الثانية و (Dolby Vision). ويتم توصيله بالجزء الخلفي من التلفاز بدلاً من كونه صندوقًا صغيرًا تضعه تحته، كما أنه لا يزال يدعم جميع وظائف الإرسال نفسها.

16- جهاز Nest Audio:

أطلقت شركة غوغل يوم 5 أكتوبر مكبر الصوت الذكي الجديد (Nest Audio)، الذي يدعم مساعد غوغل الصوتي (Google Assistant).

يتميز هذا الجهاز بالتصميم الجديد والصوت المحدّث، حيث تقول غوغل: “إنه لديه استجابة صوت جهير أقوى بنسبة 50% مقارنة بجهاز (Google Home) الذي يحل محله”.

كما يقوم هذا الجهاز بكل ما تفعله مكبرات الصوت المنزلية الذكية الأخرى المدعومة بمساعد غوغل، مثل: تشغيل الموسيقى والتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، وإخبارك بحالة بالطقس وما إلى ذلك.

17- مُنظِّم الحرارة Nest Thermostat:

أطلقت شركة غوغل يوم 31 أكتوبر جهازها الجديد (Nest Thermostat)، الذي يعتبر أول تحديث للجهاز منذ عامين. وهو جهاز يسمح لك بالتحكم في درجة حرارة منزلك من الهاتف.

يمتاز هذا الجهاز بالتصميم الأنيق الجديد، وأنه يستخدم خاصية الرادار (Google Soli) التي طُرحت لأول مرة في هاتف (بكسل 4) Pixel 4، لاكتشاف مرور شخص ما بجانبه ليضيء الشاشة تلقائيًا.

18- ميزات جديدة في خرائط غوغل:

قدمت غوغل الكثير من الميزات الجديدة في تطبيقها للخرائط، وكان أبرز تحديث أطلقته يوم 1 ديسمبر حيث يتضمن بعض الميزات الجديدة التي تجعله أكثر تركيزًا على مشاركة المجتمع، ويعتبر هذا التحديث جزءًا من خطة الشركة لتطوير التطبيق وتحويله من تطبيق خدمي للمواقع الجغرافية إلى تطبيق مجتمعي يقدم المعلومات للأفراد والشركات.

للتعرف على كافة الميزات التي يتضمنها هذا التحديث، يمكنك الاطلاع على مقال: “4 ميزات جديدة في تطبيق خرائط غوغل وكيف تستخدمها؟”.

19- تطبيق Health Studies للأبحاث الصحية:

أطلقت غوغل يوم 10 ديسمبر تطبيق جديد يُسمى Google Health Studies، يسمح لأي شخص لديه جهاز بالمشاركة في الدراسات الطبية.

حيث يتيح لك التطبيق الاشتراك في المشاريع البحثية، والمساهمة بالبيانات بأمان، إما من خلال الاستطلاعات أو قراءات أجهزة الاستشعار.