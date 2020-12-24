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سبب وفاة جابر آل مسعود في قطر (شاهد)

الخميس 24 ديسمبر 2020 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة جابر آل مسعود في قطر (شاهد)



الرياض / سما

أعلنت مصادر أمنية، يوم الخميس 24 ديسمبر 2020، عن وفاة جابر آل مسعود المشهور القطري على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بشكل مفاجئ، نافية الشائعات المتداولة.

وأكدت المصادر الأمنية أن سبب وفاة جابر آل مسعود طبيعية؛ نتيجة سكتة قلبية مفاجئة تعرض لها، إذ انتقل إلى رحمة الله عن عمر ناهز 27 سنة، لافتة إلى عدم صحة الأحاديث حول مقتله.

ونعى مئات الآلاف من المسؤولين والمشاهير والناشطين على المنصات الاجتماعية كافة، المشهور الراحل جابر آل مسعود، مشيرين إلى أنه كان من خيرة الشباب الخليجي والعربي.

وكتب محمد جارالله السهلي أن الناس شهود الله في الارض، السمعة الطيبه ومحبة الناس لا تأتي من فراغ. رحمك الله يا جابر واسال الله لك المغفرة والفردوس الأعلى.

وتقدم السهلي في تغريده مقتضبة عبر حسابه بموقع تويتر، كل التعازي والمواساة لذوي المرحوم خالد آل مسعود واحبائه ومتابعيه، داعيا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وكان جابر آل مسعود، قد برز من خلال مقاطع الفيديو المؤثرة التي نشرها عبر حسابها في السناب شات، خلال شهر رمضان الفضيل الماضي، وفي الأعياد والمناسبات الوطنية.

وقال جابر آل مسعود في أجمل فيديو له إن الألعاب الإلكترونية مثل الببجي والسوني ليست أهم من الآخرة، موضحا أنها تلهي عن الصلاة وصلة الأرحام وقراءة القرآن الكريم.

ودعا آل مسعود متابعيه إلى قراءة القرآن لو آية واحدة يوميا، ما تدري يمكن تدخلك الجنة، مضيفا: أنتم أفهم مني وتعلموني جميعا، لكن أنا أذكركم، ما تعرف نجتمع في رمضان القادم أم لا.

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