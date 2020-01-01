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تردد قناة الخرطوم الفضائية 2020 بث مباشر الناقلة لمباراة المريخ السوداني

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
تردد قناة الخرطوم الفضائية 2020 بث مباشر الناقلة لمباراة المريخ السوداني



الخرطوم / سما

أعلنت مصادر رياضية، عن تردد قناة الخرطوم الفضائية 2020 على النايل سات، الناقلة لمباراة المريخ السوداني ضد انيمبا النيجيري في ذهاب الدور الثاني المؤهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت المصادر أن تردد قناة الخرطوم الفضائية الجديد على نايل سات هو: التردد 12688 v معدل الترميز 30000، موضحة أنه يعمل حاليا ويمكن ضبطه من خلال جهاز التحكم الآلي عبر كتابة الأرقام بدقة.

ونشرت فضائية الخرطوم، فيديو ترويجي للقاء أحد ممثلي السودان في البطولة الأفريقية الأغلى، مشيرة إلى أنها نجحت في الحصول على حقوق المباراة التي سيتم نقلها الساعة الثالثة عصرًا من استاد نادي الهلال.

ولا تعتبر قناة الخرطوم الفضائية، متخصصة في الشؤون الرياضية فقط، إذ أنها محطة عامة تخاطب الشعب السوداني على اختلاف أعمارهم وهواياتهم وثقافاتهم، من خلال برامجها اليومية المنوعة في كل المجالات.

قناة الخرطوم الفضائية بث مباشر:

وتعرض فضائية الخرطوم، نشرات إخبارية على مدار الساعة تتابع من خلالها آخر الأحداث والمستجدات على الساحة السياسية والاقتصادية والفنية والرياضية والاجتماعية في العاصمة وجميع ولايات السودان وخارجها.

وتبدأ قناة الخرطوم الفضائية البث المباشر اليومي عبر وضع المشاهدين في صورة أبرز عناوين الصحف المحلية، وتخرج في تغطيات خاصة حول المواكب والتظاهرات، إلى جانب البرامج الدينية والتوعوية للمواطنين.

ومن أبرز برامج قناة الخرطوم الفضائية، الملف الرياضي، المشهد الإخباري، هذا المساء، صباح الخرطوم، مراجعات الثورة، صحتك بالدنيا، أهل المحبة، علما أنها تقدم مبادرات مستمرة؛ بهدف تعزيز وعي السكان.

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