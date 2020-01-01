الخرطوم / سما

أعلنت قناة الخرطوم الفضائية، عن رابط مشاهدة مباراة المريخ السوداني وانيمبا النيجيري بث مباشر، لحساب المنافسات الحاسمة المؤهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2020.

مباراة المريخ وانيمبا بث مباشر تنقل من ملعب الهلال في السودان الساعة 3 مساء اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 عبر فضائية الخرطوم ومنصاتها المختلفة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وسلطت وسائل الإعلام العربية، الضوء على مواجهة المريخ الثانية بدوري الأبطال هذا الموسم، إذ كان قد صعد إلى دور 32 عقب فوزه بالدور التمهيدي الأول بفضل تألق جميع لاعبي الفريق.

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وقالت الإعلامية ليديا فرح في تقرير أعدته لقناة نايل سبورت المصرية إن المريخ السوداني نجم ساطع في سماء القارة الأفريقية، شارك في العديد من المحافل الكروية وتألق بالبطولات الخارجية.

مباراة المريخ وانيمبا مباشر:

وأضافت فرح أن المريخ يلقب بزعيم الكرة السودانية، إذ شارك 25 مرة في بطولات الاتحاد الأفريقي (الكاف) وكان أفضل إنجاز له في سبعينات القرن الماضي حينما أقصى بطل أفريقيا الوسطى.

وفاز المريخ السوداني بالعديد من البطولات الخارجية التي عززت مكانته في أحراش القارة السمراء، منها بطولة رمضان بالشارقة في التسعينات، ومسابقة وسط أفريقيا، ما أكسبه شعبية محلية واسعة.

ويملك المريخ السوداني قبل مباراة انيمبا، تاريخا زاخرًا بالإنجازات والانتصارات مما جعله يكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة (جمهور الصفوة)، تجسدت فيه كل فنون الإبداع والهتافات المهللة بالتاريخ.