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موعد مباراة الهلال السوداني والأشانتي كوتوكو الغاني في أفريقيا 2020 القنوات الناقلة

الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 12:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة الهلال السوداني والأشانتي كوتوكو الغاني في أفريقيا 2020 القنوات الناقلة



الخرطوم / سما

أعلنت وسائل إعلام رياضية، عن موعد مباراة الهلال السوداني والأشانتي كوتوكو والقنوات الناقلة على ملعب (بابا يارا) في غانا؛ بذهاب دور 32 من دوري أبطال أفريقيا 2020 المؤهل إلى دور المجموعات.

وأوضحت وسائل الإعلام أن موعد مباراة الهلال وكوتوكو الساعة الخامسة مساء يوم الأربعاء بتوقيت السودان ومصر وسوريا وفلسطين ولبنان والأردن، مبينة أنها تكون الثالثة عصرا وفق وقت غانا المحلي.

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وأجرى الهلال مرانه الأخير قبل موقعة الأشانتي كوتوكو على ملعب أكرا سبورت الدولي الذي يحتضن المواجهة ضد كوتوكو الغاني؛ بهدف تحسس الأرضية الخضراء الطبيعية من قبل لاعبي ونجوم الفريق.

ويسعى المدرب زوران إلى العودة من غانا بنتيجة إيجابية؛ كي تكون مباراة الإياب في المتناول، فيما يحاول عدم استقبال أهداف والحفاظ على نظافتها، خصوصا في المباراة القادمة على ملعبه بالسودان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السوداني والأشانتي كوتوكو:

وأفادت وسائل الإعلام بأن الجهات المختصة عن بعثة بطل الدوري السوداني، ستبذل جهودها من أجل نقل اللقاء عبر قناة نادي الهلال وقناة الملاعب الرياضية؛ لوضع المشاهد في صورة الأحداث لحظة بلحظة.

وكانت القنوات السودانية، قد واجهت مشكلة كبيرة في لقاء الدور الأول الحاسم أمام فايبرز الأوغندي، حينما وعدّ مسؤولو الأخير بتوفير بث مباشر لموقعة الذهاب، الأمر الذي تعذر إتمامه؛ بسبب عدم وجود إمكانيات.

وتجري مباراة الهلال السوداني وكوتوكو بالتزامن مع 11 مواجهة أخرى في الدور الثاني، أبرزها لقاء جاره المريخ وإنيمبا النيجيري، الوداد المغربي أمام الملعب المالي، سونيديب والأهلي حامل اللقب الأفريقي.

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