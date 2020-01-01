ظاهرة الاقتران العظيم الفلكية النادرة (شاهد)

أبو ظبي / سما

نشر مركز الفلك الدولي، صورا ومقاطع فيديو لظاهرة الاقتران العظيم الفلكية النادرة التي حدثت مساء اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 وتمت مشاهدتها من عدة دول عربية.

وقال مركز الفلك: الصور الأولية للاقتران العظيم، اقتران المشتري وزحل كما وردت الآن من مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأضاف مركز الفلك الدولي في أبوظبي: بدأ البث المباشر لظاهرة "الاقتران العظيم"، اقتران كوكب المشتري مع كوكب زحل، وذلك في ظاهرة لم تحدث منذ 400 سنة.

كما رصد عبد الرزاق البلوشي المهتم في علوم الفضاء والفلك، صورا لظاهرة اقتران كوكبي زجل والمشتري في سماء العاصمة السعودية الرياض التي حدثت هذا المساء.

من جهته، قال الراصد تركي العمري على تويتر إن الاقتران العظيم حدث لا يفوت وسيتكرر مرة أخرى عام 2080، لافتا إلى أنه بالإمكان رصده بالعين المجردة وتوثيقه عبر التصوير.

وأورد الراصد العمري صورا للحظة الاقتران العظيم، موضحا أنه من المفارقات العجيبة بأن نفس الفئة التي تنكر الحقائق الفلكية تستمد حسابات حدث اليوم من الفلكيين.