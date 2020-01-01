  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

ظاهرة الاقتران العظيم الفلكية النادرة (شاهد)

الإثنين 21 ديسمبر 2020 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ظاهرة الاقتران العظيم الفلكية النادرة (شاهد)



أبو ظبي / سما

نشر مركز الفلك الدولي، صورا ومقاطع فيديو لظاهرة الاقتران العظيم الفلكية النادرة التي حدثت مساء اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 وتمت مشاهدتها من عدة دول عربية.

وقال مركز الفلك: الصور الأولية للاقتران العظيم، اقتران المشتري وزحل كما وردت الآن من مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأضاف مركز الفلك الدولي في أبوظبي: بدأ البث المباشر لظاهرة "الاقتران العظيم"، اقتران كوكب المشتري مع كوكب زحل، وذلك في ظاهرة لم تحدث منذ 400 سنة.

كما رصد عبد الرزاق البلوشي المهتم في علوم الفضاء والفلك، صورا لظاهرة اقتران كوكبي زجل والمشتري في سماء العاصمة السعودية الرياض التي حدثت هذا المساء.

من جهته، قال الراصد تركي العمري على تويتر إن الاقتران العظيم حدث لا يفوت وسيتكرر مرة أخرى عام 2080، لافتا إلى أنه بالإمكان رصده بالعين المجردة وتوثيقه عبر التصوير.

وأورد الراصد العمري صورا للحظة الاقتران العظيم، موضحا أنه من المفارقات العجيبة بأن نفس الفئة التي تنكر الحقائق الفلكية تستمد حسابات حدث اليوم من الفلكيين.

#الاقتران العظيم #ظاهرة الاقتران العظيم #مركز الفلك الدولي #ظاهرة فلكية نادرة #الظاهرة الفلكية #كوكب المشتري #كوكب زحل #اقتران المشتري وزحل #اقتران زحل والمشتري
الاقتران العظيم اليوم
الاقتران العظيم
الاقتران اليوم
الاقتران الفلكي
زحل والمشتري
المشتري وزجل الاقتران العظيم

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. سبب وفاة الشيخ راجح العجمي في السعودية

بالفيديو .. ما قصة السفينة اليونانية التي غرقت قبل 47 عام قبالة شاطئ بحر غزة

سيقلب موازين القوى ويغير وجه الشرق الأوسط.. تحالف سعودي تركي يلوح بالأفق

وزير الصحة الالماني يزف أخباراً سارة بشأن فعالية اللقاحات لمكافحة سلالة كورونا الجديدة

رابط التقديم على الكلية البحرية 2020 وزارة الدفاع العراقية

رابط نتائج مفاضلة الماجستير والدبلومات 2020 في جامعة دمشق

المستشفى الأمريكي يفتح أبوابه اليوم .. وغير مخصص لهذه الفئة

الأخبار الرئيسية

اشتيه

مجلس الوزراء يتخذ عدة قرارات مهمة.. اعتماد مخصص مالي لمساعدة المقدسيين

وزيرة الصحة تعلن البدء بإجراء دراسة حول "مناعة المجتمع الفلسطيني" في الضفة وغزة

الصحة بغزة تدق ناقوس الخطر.. وتتحدث عن السيناريو القادم بشأن الحالة الوبائية في القطاع

مسؤولون أميركيّون يكشفون: دولتان عربيتان قد تكونان الدولتين المقبلتين اللتين تنضمّان لـ"اتفاقات أبراهام"

وزيرة الصحة: 31 وفاة و1514 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1848 حالة تعاف