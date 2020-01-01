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وفاة ابن شقيق الرئيس التركي متأثرا بكورونا

الإثنين 21 ديسمبر 2020 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة ابن شقيق الرئيس التركي متأثرا بكورونا



وكالات

ذكرت وسائل إعلام تركية أن أحمد أردوغان ابن شقيق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضح موقع "ntv" أن أحمد أردوعان الذي ناهز 73 عاما، ويعمل تاجرا في محافظة كوجالي، توفي في المستشفى حيث كان يعالج في المدة الأخيرة من فيروس كورونا بعد أن أثبتت الفحوص إصابته.

وأفيد بأن المريض كان في العناية المركزة بالمستشفى وكان متصلا بجهاز التنفس الاصطناعي، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته رغم الجهود الكبيرة التي بذلوها مساء يوم وفاته.

 ونقلت مواقع إخبارية تركية نعي عدد من المسؤولين المحليين لنجل شقيق أردوغان، حيث عرف بأنه ابن شقيق الرئيس رجب طيب أردوغان، وبأنه أحد التجار المهمين في منطقة باشيسكيلي بكوجالي.

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