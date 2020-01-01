موعد مباراة شباب المغرب وتونس والقنوات الناقلة في تصفيات أفريقيا

تونس / سما

أعلن الاتحاد الأفريقي، عن موعد مباراة شباب تونس والمغرب والقنوات الناقلة لها في بطولة شمال أفريقيا لأقل من 20 سنة المؤهلة إلى تصفيات كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وقال الاتحاد إن موعد مباراة شباب المغرب وتونس يوم الإثنين الساعة الثانية عصرًا بتوقيت البلدين، فيما تكون الثالثة وفق الوقت المحلي في ليبيا ومصر والسودان وفلسطين.

وتجري مباراة المغرب وتونس للشباب على الملعب الأولمبي حمادي العقربي لحساب الأسبوع الثالث من البطولة الأفريقية، بالتزامن مع لقاء يجمع المنتخبين الليبي والجزائري.

القنوات الناقلة لمباراة شباب تونس والمغرب:

وأفادت اللجنة المنظمة بأن مباراة منتخب تونس والمغرب للشباب تبث على الوطنية التونسية (Television Tunisienne 1)، والقناة المغربية الرياضية (Arryadia SD/HD).

وحقق المنتخب المغربي مفاجأة في أولى مبارياته الجولة الماضية بمسابقة شمال أفريقيا للشباب، بعد أن تغلب على نظيره الجزائري بهدف نظيف سجله المهدي موهوب.

ويسعى شباب المغرب إلى تكرار السيناريو وتفادي الخسارة، في حين جمع المنتخب التونسي أربع نقاط، واحدة من تعادل أمام الجزائر، وثلاث أخرى عقب الفوز إداريا على مصر.

ومن المقرر أن يلعب منتخب شباب تونس ضد ليبيا يوم الأحد المقبل 27 ديسمبر، بينما يلاقي منافسه المنتخب المغربي للشباب، منافسه الليبي ثم المصري الذي انسحب.