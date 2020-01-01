  1. الرئيسية
  2. الرياضة

موعد مباراة شباب المغرب وتونس والقنوات الناقلة في تصفيات أفريقيا

الأحد 20 ديسمبر 2020 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة شباب المغرب وتونس والقنوات الناقلة في تصفيات أفريقيا



تونس / سما

أعلن الاتحاد الأفريقي، عن موعد مباراة شباب تونس والمغرب والقنوات الناقلة لها في بطولة شمال أفريقيا لأقل من 20 سنة المؤهلة إلى تصفيات كأس الأمم الأفريقية للشباب.

وقال الاتحاد إن موعد مباراة شباب المغرب وتونس يوم الإثنين الساعة الثانية عصرًا بتوقيت البلدين، فيما تكون الثالثة وفق الوقت المحلي في ليبيا ومصر والسودان وفلسطين.

وتجري مباراة المغرب وتونس للشباب على الملعب الأولمبي حمادي العقربي لحساب الأسبوع الثالث من البطولة الأفريقية، بالتزامن مع لقاء يجمع المنتخبين الليبي والجزائري.

القنوات الناقلة لمباراة شباب تونس والمغرب:

وأفادت اللجنة المنظمة بأن مباراة منتخب تونس والمغرب للشباب تبث على الوطنية التونسية (Television Tunisienne 1)، والقناة المغربية الرياضية (Arryadia SD/HD).

وحقق المنتخب المغربي مفاجأة في أولى مبارياته الجولة الماضية بمسابقة شمال أفريقيا للشباب، بعد أن تغلب على نظيره الجزائري بهدف نظيف سجله المهدي موهوب.

ويسعى شباب المغرب إلى تكرار السيناريو وتفادي الخسارة، في حين جمع المنتخب التونسي أربع نقاط، واحدة من تعادل أمام الجزائر، وثلاث أخرى عقب الفوز إداريا على مصر.

ومن المقرر أن يلعب منتخب شباب تونس ضد ليبيا يوم الأحد المقبل 27 ديسمبر، بينما يلاقي منافسه المنتخب المغربي للشباب، منافسه الليبي ثم المصري الذي انسحب.

#المغرب #تونس #مباراة المغرب وتونس #مباراة تونس والمغرب #شباب المغرب #منتخب المغرب #شباب تونس #شباب المغرب وتونس #شباب تونس والمغرب #القنوات الناقلة #تصفيات أفريقيا

الأكثر قراءة اليوم

وزارة التنمية تكشف موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية..

تغييرات مفاجئة بقناتي العربية و"mbc".. ما علاقة ابن سلمان؟

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف باقي مستحقات موظفي السلطة ..

صدمة للعالم.. سلالة كورونا الجديدة تخرج عن السيطرة

اسعار العملات مقابل الشيكل

هذه حقيقة سلالة كورونا الجديدة ومدى خطورتها..

سبب وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نجل أمير الكويت (شاهد)

الأخبار الرئيسية

الهيئة الأمريكية للصحة العامة: عملية التطعيم ضد كورونا "ستكون الأكثر تعقيداً في التاريخ تقنيا ولوجستياً"

ترامب

الغارديان: الفلسطينيون والصحراويون وثقوا بالوعود الدولية وتعرضوا للخيانة.. وصفقات "سلام" ترامب مخادعة

9

تقديرات الجيش الاسرائيلي: طهران تسعى للرد على اغتيال زادة.. إيران وإدارة بايدن بدأتا حوارا غير مباشر

مستشار وزيرة الصحة: نسبة الإصابات بـ"كورونا" في قطاع غزة من 30% إلى 45%

تسجيل 24 حالة وفاة و 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين