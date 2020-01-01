مشاهدة مباراة شباب تونس والمغرب بث مباشر .. المغربية الرياضية

تونس / سما

أعلنت القنوات الناقلة، عن رابط مشاهدة مباراة شباب المغرب وتونس بث مباشر اليوم الإثنين 21 كانون أول 2020 في إطار لقاءات الأسبوع الثالث من بطولة شمال أفريقيا لأقل من 20 عاما.

مباراة شباب تونس والمغرب مباشر تبث من الملعب الأولمبي حمادي العقربي على القناة المغربية الرياضية (Arryadia SD/HD)، والوطنية التونسية (Television Tunisienne 1).

وأفادت بأن المعلق عبد الرحمن العش يطل على المشاهدين عبر الوطنية التونسية، في حين زميله عبد الصمد ولد شهيبة يتحدث عن طريق المغربية الرياضية ومنصاتها المختلفة بالمواقع.

وقالت المغربية إن منتخب تونس للشباب خاض حصته التدريبية الأخيرة قبل المواجهة الرسمية ضد المغرب على الملعب الملحق لملعب رادس، فيما يراهن على تحقيق النقاط الثلاث كاملة.

مباراة شباب تونس والمغرب مباشر:

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بعد التعادل أمام الجزائر في أول جولة ثم الفوز الإداري على مصر، موضحة أن المنتخب التونسي يدرك بأن مفتاح التأهل للدور القادم المرتقب هو لقاء المغرب.

وأضافت أن منتخب تونس يرفض إعطاء أي تصريح قبل اللقاء، لافتة إلى أن لاعبي المغرب دخلوا إلى ذات الملعب بعد ثلاث ساعات لإجراء الحصة التدريبية النهائية وسط أجواء الارتياح.

وتابعت إن التركيز يسود على تدريبات منتخب المغرب للشباب بجدية أكبر، الأمر الذي أكده مجموعة من اللاعبين في حديث خاص بالقناة المغربية وأن هدفهم الانتصار وإسعاد المشجعين.