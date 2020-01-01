بث مباشر .. ما خفي أعظم تحقيق شركاء التجسس مع تامر المسحال

الدوحة / سما

نقدم لكم رابط مشاهدة برنامج ما خفي أعظم حلقة بعنوان (شركاء التجسس) التي أعلن الإعلامي الفلسطيني تامر المسحال عن عرضها مساء اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 على قناة الجزيرة الإخبارية.

وأفاد المسحال بأن حلقة شركاء التجسس ضمن برنامج ما خفي أعظم تبث على الجزيرة عند الساعة العاشرة وخمس دقائق بتوقيت الرياض والعراق والدوحة والكويت، 09:05 وفق وقت القاهرة والقدس.

وكتب المسحال في تدوينه عبر فيسبوك: ما خفي أعظم‬⁩ يتتبع ⁧‫شركاء التجسس‬⁩ في تحقيق حصري جديد، الأحد عند العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة التاسعة بتوقيت فلسطين المحتلة (..) كونوا في الموعد.

وكان المسحال قد نشر برومو تحقيقه الجديد في (ما خفي أعظم)، إذ يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث قائلا: بكبسة زر نجعل دولا تركع على ركبها . كل الانظمة يمكن اختراقها.

وقالت قناة الجزيرة إن برنامج ما خفي أعظم نجح في تتبع عشرات عمليات اختراق أجهزة هواتف الإعلاميين والنشطاء للتجسس عليهم من خلال ثغرات اختراق إلكترونية متطورة وغير معهودة.

وأضافت أن البرنامج تمكن في تحقيقه من الوصول إلى أدلة وتفاصيل حصرية تتعلق باختراق الهواتف المختلفة للتجسس على مستخدميها والآليات المتطورة في ذلك والدول الضالعة في سوق الاختراق والتجسس.