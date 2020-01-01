موعد مباراة الجزائر والمغرب الشباب والقنوات الناقلة في تصفيات أفريقيا 2020

تونس / سما

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، موعد مباراة منتخب شباب الجزائر والمغرب اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 في مواجهات الأسبوع الثاني من بطولة شمال أفريقيا تحت 20 عاما.

وأفاد الكاف في بيان بأن موعد مباراة شباب المغرب والجزائر الساعة الثانية عصرًا بتوقيت البلدين، فيما تكون الثالثة في فلسطين ومصر والسودان، الرابعة لدى السعودية، الخامسة بالإمارات.

وتعتبر المباراة مهمة للغاية لكلا المنتخبين العربيين، علما أنها تجري على أرضية ملعب الشاذلي زويتن دون حضور الجماهير، في حين يقودها تحكيميا للساحة الحكم الدولي محرز المالكي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجزائر:

وتبث مباراة المنتخب الجزائري ضد المغربي على قناة المغربية الرياضية (Arryadia SD/HD) بصوت أحد المعلقين، علما أن وكالة سما الإخبارية ستعمل على نقلها مباشرة من هنا.

ويأتي شباب الجزائر بعد تعادل حققه أمام تونس بهدف مقابل هدف، إذ كان قد تقدم عن طريق اللاعب الشاب محمد بشير بلومي بالدقيقة 12 ثم عدل آدم بن لامين لتونس بالرابعة والثلاثين.

وينتظر منتخب شباب المغرب مواجهات قوية خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ من المقرر أن يواجه نظيره التونسي الإثنين القادم، ثم الليبي مساء الخميس التالي، وختاما أمام منافسه المصري.

على الجانب الآخر، يلتقي شباب الجزائر ضد منتخب ليبيا يوم الإثنين المقبل، قبل أن يواجه مصر الخميس وربما لا تتم بسبب ظروف الأخير وانسحابه المحتمل في الساعات القادمة.