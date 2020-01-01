مشاهدة مباراة شباب المغرب والجزائر بث مباشر

تونس / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة شباب الجزائر والمغرب بث مباشر التي تقام اليوم الجمعة 18 كانون أول 2020 على ملعب الشاذلي زويتن في تصفيات الشباب الأفريقية النهائية.

مباراة شباب المغرب والجزائر مباشر تنقل على القناة الرياضية المغربية (Arryadia SD/HD) بتعليق الشاب محمد العدالي، في حين لم يتم السماح بوجود المشجعين إنما المسؤولين فقط.

وتشير المواجهات التاريخية بين منتخب المغرب والجزائر تحت 20 سنة إلى تكافؤ الفرص والنتائج، علما أن المنتخب المغربي تفوق في آخر مواجهتين بذات النتيجة بهدفين مقابل هدف.

وفاز المنتخب الجزائري في أول مواجهة تاريخية مع الخصم بثنائية نظيفة، قبل أن يتفوق المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم دارت المواجهة والمنافسة حتى لحظة كتابة ونشر هذا التقرير.

مباراة شباب الجزائر والمغرب مباشر:

ويشارك في بطولة شمال أفريقيا أقل من 20 سنة التي تقام استثنائيا في تونس، أبرز نجوم ومنتخبات القارة السمراء، من بينهم المنتخب الليبي والمصري والجزائري والتونسي والمغربي.

وخاض منتخب الجزائر أولى مواجهاته الثلاثاء المنصرم لكنه تعادل بصعوبة مع تونس بهدف لهدف، فيما من المنتظر أن يلاقي نظيره الليبي الإثنين القادم قبل اللعب ضد مصر للشباب.

وتعتبر هذه المواجهة الأولى لمنتخب المغربي في البطولة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية للشباب، علما أنه سيلعب لاحقا أمام تونس وليبيا ومصر في ختام التصفيات.