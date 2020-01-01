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شاهد الموقف الظريف خلال زيارة الوفد العراقي لأنقرة ..أردوغان يعدل قميص الكاظمي

الجمعة 18 ديسمبر 2020 01:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد الموقف الظريف خلال زيارة الوفد العراقي لأنقرة ..أردوغان يعدل قميص الكاظمي



أنقرة/سما/

ظهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في مقطع فيديو، وهو يقوم بتعديل قميص رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته لأنقرة اليوم الخميس.

ويظهر في الفيديو، الذي التقط خلال مراسم استقبال رئيس الوزراء العراقي في أنقرة، لحظة نزول الكاظمي من السيارة، وإلقائه التحية على أردوغان الذي سلم على الكاظمي، لكنه سرعان ما مد يده على ياقة قميص الكاظمي وقاد بتعديلها.


ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى أنقرة في مستهل زيارة رسمية إلى الجمهورية التركية على رأس وفد حكومي.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مع الكاظمي، في أنقرة، الخميس:

"نؤكد على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.. ونحن نؤكد على أن المياه لن تكون نقطة خلاف"، معربا عن أمنيته "في تنامي العلاقات مع العراق في عهد الكاظمي".
من جهته، أعرب رئيس الوزراء العراقي، عن "تطلعه إلى مزيد من تطوير العلاقات مع تركيا"، مضيفًا "نحرص على تعزيز التعاون مع تركيا على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية".

#رجب طيب اردوغان #مصطفى الكاظمي #رئيس الوزراء العراقي #أنقرة #العراق

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