  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مؤسسة (الحق) تُحذر من خطورة تطورات الوضع الداخلي وتراجع حالة حقوق الإنسان

الخميس 17 ديسمبر 2020 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤسسة (الحق) تُحذر من خطورة تطورات الوضع الداخلي وتراجع حالة حقوق الإنسان



رام الله /سما/

تتابع مؤسسة الحق التطورات المتسارعة  في الوضع الداخلي الميداني، وبخاصة ما تتعرض له الأجهزة الأمنية ومقراتها من اعتداءات في ظل انتشار فوضى السلاح وتفشي وباء (كورونا)، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وازدياد انتهاكات حقوق الإنسان؛ التي تمثلت باستدعاءات الأجهزة الأمنية لعدد من المواطنين على خلفية تعبيرهم عن الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما يترتب على هذه الاستدعاءات غير الدستورية وغير القانونية من احتجاز لحرية المواطنين وحقهم في محاكمة عادلة، حيث رصدت (الحق) في الأيام القليلة الماضية احتجاز عدد من المواطنين وتوقيفهم لفترات زمنية مختلفة، على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير.

ورصدت (الحق) في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر قيام وزارة التربية والتعليم باستدعاء عدد من المعلمين والمعلمات، وتشكيل لجان تحقيق لهم على خلفية تعبيرهم عن رأيهم بشأن التعليم في زمن الجائحة وفي ظل عدم تلقيهم لرواتبهم المتأخرة كاملة، وتوجيه إنذارات لعدد منهم، ونقل آخرين لمكان عمل بعيد عن مكان سكنهم؛ وإحالة عدد منهم للتقاعد كعقوبة لهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

وتتابع (الحق) وبقلق بالغ عدم احترام الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة لقرارات المحاكم؛ وبخاصة قرارات إخلاء السبيل، والتي كان آخرها عدم احترام قرار قاضي صلح محكمة الخليل بالإفراج عن المواطن صهيب زاهدة، وابقاؤه محتجزا لدى جهاز المخابرات العامة، الأمر الذي يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل للعام 2003 وقانون العقوبات النافذ، وينتهك أحكام معاهدات حقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين بدون تحفظات، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وحذرت من خطورة التطورات الأخيرة وانعكاساتها السلبية على حالة حقوق الإنسان وبخاصة انتهاكات حقق المواطنين في التعبير عن آرائهم المكفول في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين.

وتطالب (الحق) الحكومة ممثلة برئيسها بصفته وزيراً للداخلية، بالوقوف عند هذه الانتهاكات، وإصدار التعليمات العاجلة لأجهزة إنفاذ القانون، بالعمل على احترام حقوق المواطنين المكفولة في القانون الأساسي والالتزام بالإجراءات القانونية في مواجهة الخارجين عن القانون، وتقديمهم للقضاء وتوفير ضمانات المحاكمة العدالة لهم، واحترام قرارات المحاكم، وإخلاء سبيل المواطن صهيب زاهدة، ومراجعة كافة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن المعلمين، وإطلاق سراح كافة المحتجزين على خلفية حرية الرأي والتعبير.

#مؤسسة الحق

الأكثر قراءة اليوم

العراق .. رابط نتائج قبولات السادس إعدادي 2020 القبول المركزي بالرقم الامتحاني

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 2 الثانية

صورة .. وفاة الشيف الفلسطيني عبدالله سنقرط بانفجار "طنجرة ضغط" !

شاهد .. فضيحة تولين البكري بعد اختراق حساب الانستغرام

لهذه الأسباب .. ترامب قد يهرب إلى الإمارات العربية المتحدة

طقس فلسطين : امطار غزيرة وسيول مع استمرار المنخفض الجوي

وفاة الطبيب مجدي عياد أبرز جراحي القلب في قطاع غزة بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء الفلسطيني يحدد مفتاح حل أزمة قطاع غزة

أبو حسنة ينفي الانباء المتداولة بشأن نيّة "الأونروا" وقف المساعدات الغذائية عن آلاف الأسر المستفيدة بغزة

الشيخ

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل أول اجتماع صحي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية..

كورونا

الصحة: 30 وفاة و2149 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية

بيان من داخلية غزة حول حظر التجوال والإغلاق الشامل ..