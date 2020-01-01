شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 2 الثانية

الرياض / سما

تعرض قناة إم بي سي (MBC)، برنامج انت مين "The Masked Singer" الحلقة 2 الثانية، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 عند الساعة 08:30 بتوقيت مصر ولبنان وفلسطين وسوريا والسودان والأردن وليبيا.

وقالت القناة إن برنامج انت مين الحلقة الثانية The Masked Singer يبث الساعة 09:30 بتوقيت السعودية والعراق والكويت والبحرين وقطر، 10:30 بالإمارات وعمان، 07:30 في تونس والمغرب والجزائر.

جاء ذلك بعد الحلقة الأولى الأكثر من رائعة التي عرضت يوم الأربعاء الماضي، كانت المفاجأة للمشاهدين هي (الأسد) الذي كان خلفه الفنان التونسي ظافر العابدين بطل مسلسل عروس بيروت الذي يبث بالوقت الحالي.

وأضافت قناة إم بي سي في البرومو الترويجي للحلقة الثانية إن مشاهير جدد بانتظارهم مهمة صعبة، لكن من منهم سوف يكشف عنه ونتعرف عليه، إذ تضمنت مشاهد من الحلقة الجديدة وحديث لجنة التحقيق للمشتركين أمامهم.

برنامج انت مين الحلقة 2 الثانية: اضغط هنا أو هنا

وذكر قصي خولي في تحليله أن أسد وملك الغابة تعب كثيرا حتى عمل اسم كبير ووصل مكانة مميزة على الساحة الفنية، ويمارس الرياضة، وعمل مجموعة أفلام جماهيرية واسعة في مصر، لذلك أعتقد أنه محمد رمضان.

كما أخطأت سيرين عبد النور في معرفة هوية الأسد العابدين، بينما قال مهند إنه مودل وممثل وذهب بالي أول شيء على عمر يوسف أو محمد رمضان، بينما استبعده حسن الرداد؛ لأن الموقوف ليس طويلا كما الشخص أمامه.

بدوره، يقوم أحمد الهاشم في برنامج انت مين 2020 بدور المحقق الخاص، إذ قال في مقطع فيديو على يوتيوب إنه يحاول اكتشاف هوية الغزاة خلف الأقنعة بصوت الجمهور، داعيا المشاهدين إلى ترقب الأحداث المثيرة الليلة.