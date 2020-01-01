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موعد عرض برنامج انت مين "The Masked Singer" على قناة MBC .. شاهد الحلقة الأولى

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عرض برنامج انت مين "The Masked Singer" على قناة MBC .. شاهد الحلقة الأولى



الرياض / سما

أعلنت مصادر فنية، عن موعد عرض برنامج (انت مين The Masked Singer) على شاشة قناة إم بي سي الأولى (MBC1)، لافتة إلى أنه البرنامج الأكثر جماهرية بنسخته العربية الحصرية.

وقالت المصادر الفنية إن موعد عرض برنامج انت مين The Masked Singer يكون يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية والبحرين والكويت والعراق.

ووفق المصادر نفسها، فإن حلقة برنامج انت مين العربي الجديدة تبدأ الساعة السادسة والنصف بتوقيت غرينتش العالمي، الثامنة والنصف حسب وقت مصر ولبنان وفلسطين والسودان والأردن وسوريا.

وأدى أهم مشاهير العالم العربي، في برنامج انت مين الحلقة الأولى 1، أغاني بأقنعة وأزياء شخصيات مختلفة، فيما قامت لجنة التحقيق بجمع الأدلة والتحليل؛ للكشف عن الهوية الحقيقية للنجوم المشاركين.

وتتكون لجنة التحقيق في برنامج انت مين (MBCTheMaskedSinger)، من الفنانة اللبانية سيرين عبد النور، والفنان السوري قصي خولي، والممثل المصري حسن الرداد، والسعودي مهند الحمدي.

انت مين الحلقة 1 الأولى:

وقال عضو اللجنة حسن الرداد في مقطع فيديو نُشر على حساب البرنامج الرسمي على موقع تويتر : "الليلة بدأت أولى حلقات برنامج انت مين، وبدأت مهمتي لمعرفة النجوم الموجودين وراء القناع".

من جانبها، تصدرت أنابيلا هلال مقدمة برنامج انت مين، وسائل التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقة الأولى، إذ قالت للمتابعين : "هذا البرنامج ما شفتوا مثلوا بالعالم العربي راح تنتظروه كل أسبوع".

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