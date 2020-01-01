رونالدو يتحدث عن رياضة يعشقها ويشاهدها بدلا من كرة القدم

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كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، عن الرياضة التي يعشقها ويشاهدها بدلا من كرة القدم.

وخلال ظهوره مع لاعب الملاكمة الروسي جينادي غولوفكين، في فيلم وثائقي قال رونالدو، "الملاكمة مفيدة للاعبي كرة القدم، لأنها تشحن حواسك وتعلمك كيفية التحرك".





وأضاف: "الملاكمة أكثر صعوبة لأنك تنافس وحيدا. لا أعتقد أنه كان بإمكاني أن أكون ملاكما. الأمر صعب".

وتابع رونالدو، "لعب الكرة هو شغفي، لكني أشاهد رياضات أخرى على التلفاز، وإذا كان الاختيار بين مشاهدة مباراة كرة قدم أو إحدى منافسات الفنون القتالية المختلطة سأذهب للخيار الثاني"، وفقا لصحيفة "ماركا".

وعن مكافحته من أجل البقاء على مستواه الرائع قال رونالدو، "في سن 33 تبدأ في التفكير بأنك تتراجع، لكني أريد الاستمرار. قد يقول الناس إن كريستيانو كان لاعبا رائعا لكنه الآن بطيء.. لا أريد أن يحدث ذلك".

وأضاف كريستيانو، "يمكنك الاعتناء بجسمك لكن هذه ليست المشكلة.. يعتمد الأمر على عقليتك ودوافعك وخبراتك.. فيدرر على سبيل المثال، يبلغ 39 عاما ولا يزال في القمة".

وعاد رونالدو إلى في الوثاقي للتحدث عن تطوره وكيف أصبح لاعب كرة قدم محترف، وقال "لقد ولدت في جزيرة ماديرا، وعندما كان عمري 11 عاما، تحدثت مع والدي وذهبت إلى نادي سبورتينغ".

وأضاف الدون البرتغالي، "لقد كانوا مهتمين بي، لكن كان علي المغادرة للعيش في لشبونة.. ترك عائلتي هو أصعب شيء قمت به في حياتي.. كانت أصعب لحظاتي عندما انتقلت إلى لشبونة وعندما فقدت والدي".

وعن بكائه في مرات كثيرة عبر شاشات التلفاز قال رونالدو، "أعتقد أنه من الجيد أن يكون لديك عواطف.. أنا لا أخفي من أنا.. يقول الناس إن الرجال لا يبكون، ولكن من قال إن الرجال لا يبكون؟ لدينا جميعا مشاعر وعواطف وعلينا التعبير عنها".