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الأردن .. موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لهذا الشهر 12 ديسمبر 2020

الأربعاء 16 ديسمبر 2020 12:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن .. موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين لهذا الشهر 12 ديسمبر 2020



عمان / سما

أعلنت مصادر إعلامية أردنية، يوم الأربعاء، عن موعد صرف رواتب الموظفين العاملين في الجهازين العسكري والمدني والمتقاعدين بمملكة الأردن عن شهر 12 ديسمبر / كانون أول 2020.

وقالت المصادر الإعلامية نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة إن موعد صرف رواتب الموظفين في الأردن عن الشهر الجاري، سيكون بتاريخ 20 ديسمبر 2020 خلافا للأشهر الماضية.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية بالأمر ستشرع في إعداد كشوفات الرواتب؛ تمهيدا لإرسالها إلى البنوك المنتشرة بمناطق المملكة بتاريخ السابع عشر والثامن عشر من ديسمبر.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإن تبكير موعد صرف رواتب شهر ديسمبر يكون كل عام كما جرت العادة في نهاية السنة الميلادية المالية، وقبل اعتماد الموازنة المالية للعام الجديد.

وأضافت أن شهر كانون أول من كل عام يشهد إغلاقا ماليا لحسابات الدولة الأردنية، موضحة أنها تحتوي على النفقات الجارية والمحددة مسبقا، ولا يمكن ترحيلها للسنة التالية.

وكان موعد صرف رواتب الموظفين في الأردن يتم قبل نهاية الشهر بأيام قليلة، لكن القرار الذي بات معروفا لدى الجميع يقضي بتبكير ميعاد الصرف؛ للإغلاق المالي السنوي.

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