مشاهدة مباراة مصر وليبيا للشباب بث مباشر - الرياضية التونسية

القاهرة / سما

أعلنت القناة الرياضية التونسية، عن رابط مشاهدة مباراة منتخب مصر وليبيا للشباب بث مباشر المقررة اليوم الثلاثاء على ملعب المنزه في تونس، وسط غياب الدعم والحضور الجماهيري للمنتخبين العربيين.

مباراة ليبيا ومصر مباشر تنقل على (Arryadia SD/HD) التونسية عند الساعة الثالثة بتوقيت البلدين المتنافسين، لكنها تكون الثانية ظهرًا وفق التوقيت المحلي في جمهورية تونس والمغرب والجزائر معا.

ويخوض المنتخبان اللقاء بظروف مختلفة غاية في الصعوبة، إذ فقد أبناء ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب المصري، خدمات أكثر من نصف الفريق عقب الفحص المخبري الذي أكد ثبوت إصابتهم بمرض كورونا.

ولم يلتق المنتخب الليبي أمام نظيره المصري منذ 15 سنة، إذ اكتسح لاعبو مصر منافسيهم في ليبيا بمنافسات بطولة شمال أفريقيا لأقل من 20 سنة عام 2005، وذلك بمشاركة أبرز نجوم الكرة آنذاك.

رابط مشاهدة مباراة مصر وليبيا مباشر اضغط هنا

مباراة ليبيا ومصر مباشر:

وطالبت جهات مصرية بإلغاء وتأجيل المباراة، لكن الكاف الأفريقي لم يستجب بسبب وجود عددٍ كافٍ من اللاعبين القادرين على المشاركين، بغض النظر عن غياب المدرب وأبرز نجوم "الفراعنة" للشباب.

ويتواصل المدرب ياسين مع فريقه كي يضع التشكيل المناسب لمباراة مصر وليبيا عن بعد، إذ يسعى للخروج بأي نتيجة إيجابية وتفادي الخسارة في افتتاح منافساته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم.

وأكد مراسل الإعلامي أحمد شوبير أن الروح المعنوية عالية جدًا لدى اللاعبين غير المصابين بالفيروس، لافتا إلى أن ذلك يبث الطمأنينة في نفوس الجهاز الفني لتقديم أفضل أداء والتفوق على كل الصعوبات.