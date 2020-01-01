قصة وموعد عرض مسلسل جمال الحريم والقنوات الناقلة .. تردد قناة DMC

القاهرة / سما

أعلنت مصادر فنية عربية، يوم الأحد 13 ديسمبر 2020، عن موعد عرض مسلسل جمال الحريم 2020 والقنوات الناقلة بطولة نخبة من الممثلين، منهم المصرية دينا فؤاد واللبنانية نور.

وقالت المصادر الفنية إن موعد عرض مسلسل جمال الحريم المكتوب على قناة (dmc TV) المصرية، الساعة 08:00 مساءً يوميا بتوقيت مصر وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا والسودان.

وتعرض المحطة المصرية المسلسل في تمام الساعة 09:00 بتوقيت السعودية والكويت والبحرين وقطر والعراق، وعند 10:00 وفق وقت الإمارات وعمان، 07:00 بالمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمسلسل جمال الحريم:

وأفادت ذات المصادر أن مسلسل جمال الحريم يعرض أيضا على قناة إم بي سي (MBC4) الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس وعمان وبيروت ودمشق، 10:00 بمكة المكرمة.

وتؤدي غالبية الممثلات في "جمال الحريم" أدوارًا مختلفة عن تلك التي اعتاد الجمهور على رؤيتهم فيها، إذ قالت اللبنانية نور إنها متحمسة للعمل والشخصية الجديدة التي قامت بها في حلقاته.

ويمكن ضبط تردد قناة dmc الآتي: 11449 أفقي معامل تصويب الخطا: 5/6 معدل الترميز: 27500، فيما تردد MBC4 هو: 11470، عمودي، 27500 معامل الترميز، 3/4 التصحيح.

قصة مسلسل جمال الحريم:

ومن أبطال مسلسل جمال الحريم غير نور ودينا، النجم الكبير صلاح عبدالله، حازم سمير، محمد شاهيم، فراس سعيد، خالد سليم، فيما أخرجه المخرجة منال الصيفي، وكتب القصة المؤلفة سوسن عامر.

وتدور حكاية المسلسل المأخوذة عن قصص حقيقية من الشعوذة والدجل، في إطار الإثارة والرعب والقلق، إذ يناقش أبعاد وتفاصيل هذه القضية المنتشرة في مصر والوطن العربي بشكل كبير جدا.