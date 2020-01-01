سبب وفاة أريا بانيرجي الممثلة الهندية المشهورة

نيودلهي / سما

أعلنت مصادر فنية هندية، يوم الأحد 13 ديسمبر 2020، عن وفاة أريا بانيرجي الممثلة الهندية المشهورة في ظروف غامضة، لافتة إلى أن الشرطة تواصل التحقيق بملابسات القضية.

وأكدت المصادر الهندية وفاة الممثلة أريا بانيرجي عن عمر ناهز 33 سنة، موضحة أنه تم العثور على جثتها داخل غرفة نومها في بيتها جنوب كولكاتا بوقت متأخر يوم أمس الجمعة.

وحسب المصادر، فإن أفراد الأمن والشرطة الهندية كسروا باب الشقة التي كانت تقيم فيها الفنانة أريا بانيرجي بعد بلاغ من أصدقائها بانقطاع الاتصال معها وعدم ردها على مكالماتهم.

وأوضحت أن أريا بانيرجي لم ترد على مدبرة البيت لديها حينما رنت على جرس المنزل ورقم هاتفها الشخصي، الأمر الذي أثار الريبة والشكوك لديها، ما دفعها لإبلاغ الشرطة.

بدورها، أصدرت الشرطة الهندية بيانا قالت فيه إنه جرى العثور على حثة أريا بانيرجي متوفية داخل المنزل، منوهة إلى أنه سيتم تشريحها من خلال أحد فرق الطب الشرعي بوزارة الصحة.

وأفادت بأن أطقم الطب الشرعي حصلوا على عينات من غرفة الممثلة الهندية؛ من أجل التوصل إلى سبب وفاتها وتأكيد وجود شبهات جنائية في الحادثة من عدمها الساعات المقبلة.

وكانت أريا بانيرجي تسكن في شقة بالطابق الثالث بمفردها دون وجود أي من أفراد عائلتها معها، وفق المصادر التي أشارت إلى أنها تفضل دائما عدم الخروج والاختلاط بالأصدقاء.