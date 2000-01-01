غادة عويس تقاضي محمد بن سلمان في محكمة أمريكية

وكالات

أعلنت الإعلامية اللبنانية في قناة "الجزيرة"، غادة عويس، رفعها دعوى قضائية ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في محكمة أمريكية بولاية فلوريدا.

وقالت عويس إن الدعوى تتهم ولي عهد السعودية بالوقوف خلف حادثة اختراق هاتفها، ونشر صور شخصية لها قبل نحو ستة أشهر.

وعلقت عويس بالقول إن ابن سلمان ظنّ أن سياسة شراء الذمم، والترهيب يمكن لها النجاح، إلا أن ذلك الأمر خاطئ، متابعة بالقول: "اعتقدوا أنهم لا يمكن محاسبتهم، ويمكنهم مواصلة عهودهم الاستبدادية".

وذكّرت غادة عويس بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد ابن سلمان، لا سيما من قبل خديجة جنكيز، خطيبة الكاتب الراحل جمال خاشقجي، إضافة إلى دعوى سعد الجبري، رجل المخابرات الرفيع.

وعلقت: "القادة المستبدون ليسوا محصنين ولا فوق القانون الدولي".

وتابعت غادة عويس: "هذه القضية ليست مجرد معركة شخصية بالنسبة لي، إنها معركة من أجل كل من لا يستطيع التحدث ضد الظلم".

وبحسب صحيفة "ذا هيل" البريطانية، فإن المتورطين بقضية اختراق هاتف غادة عويس يصل عددهم إلى 20 متهما.

وتابعت بأن من بين المدعى عليهم، مغردة تدعى شارون كولينز، وهي مقيمة في فلوريدا، إضافة إلى آخر يدعى حسام الجندي.

ونقلت الصحيفة عن عويس قولها إن بعض الصور الخاصة لها أعيد تغريدها أكثر من 40 ألف مرة في غضون ساعات، وكان واضحا تبني ترويج تلك الصور من قبل مسؤولين سعوديين.