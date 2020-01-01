  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شقيقة كيم تهدد وزيرة خارجية كوريا الجنوبية

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
شقيقة كيم تهدد وزيرة خارجية كوريا الجنوبية



وكالات

هددت شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم يو جونغ، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ هوا، بعد تصريحاتها بشأن الوضع الوبائي في كوريا الشمالية.

يبدو أن كيم يو جونغ ردت على الخطاب الذي ألقته وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، كانغ كيونغ هوا، في 5 ديسمبر/كانون الأول، حين أعربت كانغ، عن شكها في أن "كوريا الشمالية خالية حقا من فيروس "كورونا" المستجد، وزعمها الدائم والمتكرر في أنها لا تعاني من أي إصابات بالمرض".

وقالت كيم: "يمكن ملاحظة من خلال التصريحات الطائشة التي أدلت بها كانغ كيونغ هوا، دون أي اعتبار للعواقب، أنها حريصة للغاية على زيادة فتور العلاقات المجمدة بين الكوريتين"، حسبما جاء في البيان الصادرعن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وأضافت: "لن ننسى أقوالها أبدا وقد تضطر إلى دفع ثمنها غاليا".
وأوضحت كيم يو جونغ، أنه "عبر ممارسة السلطة الممنوحة إليّ من القائد الأعلى وحزبنا والدولة، أصدرت أمرا للجهة المعنية بشؤون العدو باتخاذ الخطوة المقبلة بشكل حاسم".

وفي إطار تنديدها بسيئول، قالت إنها "تشعر بأن الوقت حان لقطع العلاقات مع سلطات كوريا الجنوبية، وسنتخذ الخطوة التالية قريبا".

وكانت كانغ قالت، الأسبوع الماضي، "إن كوريا الشمالية لم تستجب لدعوات سول للتعاون في مكافحة الفيروس عبر الحدود، مضيفة أنه من الصعب تصديق ادعائها بعدم وجود حالات إصابة بفيروس "كورونا" فيها.

وأعلنت وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، تطبيق إجراءات أكثر صرامة لمكافحة فيروس كورونا في بيونغ يانغ، وذلك بعد وضع العاصمة أخيرا في أعلى مستوى تأهب ضد الجائحة.

#كيم يو جونغ #كانغ كيونغ هوا #كوريا الشمالية #كوريا الجنوبية #زعيم كوريا الشمالية #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. تفاصيل سبب وفاة الدكتورة ريم الدليجان في السعودية

ثروة تحت النار!.. "سما الاخبارية" تتساءل: ما مصير الاراضي ذات الوصول المحدود على حدود قطاع غزة؟

جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020 الآن وقائمة الهدافين

تدهور الوضع الصحي في غزة : المقاومة ترفع حالة التأهب والوفد المصري يصل اليوم

جريمة بشعة تهز مرج الحمام في الأردن .. حطموا وجهه بالبلطة (شاهد)

كيف سيحصل الغزيين على الدجاج يومي حظر التجوال الجمعة و السبت ؟

لجنة طوارئ غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن المواطن الذي توفي جراء عودة إصابته بـ"كورونا" مرة اخرى

الأخبار الرئيسية

شاهد: حنان عشراوي تصدر بياناً توضيحا بشأن استقالتها من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير

الحكومة الفلسطينية تكشف موعد صرف المستحقات المتبقية لموظفيها

الوفد الأمني المصري يصل قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ايرز

وزيرة الصحة: تسجيل 23 حالة وفاة و1883 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1636 حالة

من بينهم "الجنود الذي اغتالوا أبو العطا".. كوخافي سيمنح هذه الوحدات بالجيش "وسام التقدير العملياتي"