مصر .. الموت يفجع الفنانة داليا البحيري

القاهرة / سما

فُجعت الفنانة داليا البحيري، اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020، بعد أن تلقت خبر وفاة والدها المهندس محمود البحيري، إثر صراع مع المرض في إحدى المستشفيات المصرية.

وأكدت مصادر فنية في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية، وفاة والد الفنانة داليا البحيري بعد معاناة مع المرض، لافتة إلى أنه سيتم دفنه وتشييع جثمانه الساعات المقبلة.

وكان الفنان أحمد فريد قد أثار ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي منذ صباح اليوم، وذلك بعد أن كتب تعزية إلى زميلته داليا البحيري بوفاة والدها، قبل أن يحذفها.





واستغرب المتابعون من قيام أحمد فريد بحذف التعزية التي نشرها عبر فيسبوك، الأمر الذي أثار الشكوك حول حقيقة وفاته من عدمها، لكن عاد ونشرها مُجددا بوقت لاحق.

وحسب اليوم السابع، فقد حاولت صباح اليوم الاتصال مع الممثلة داليا البحيري للتأكد من حقيقة الخبر، لكن ردّت صديقة لها وقالت إنها بحالة صعبة ووالدها بوضع صحي حرج.

كما نفت نقابة المهن التمثيلية في مصر، علمها حول الحالة الصحية لوالد داليا البحيري، حيث ظل الخبر متداول حتى تم تأكيده من قبل عدد من الفنانين على المنصات الاجتماعية.

وشاركت داليا البحيري في مهرجان القاهرة السينمائي الذي جرى قبل عدة أيام؛ بالتزامن مع وقوفها إلى جانب والدها المريض؛ نتيجة تدهور حالته الصحية الفترة المنصرمة.