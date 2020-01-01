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الطبيبة ريم تثير تعاطف السعوديين لوفاتها بشهر العسل

الأربعاء 09 ديسمبر 2020 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطبيبة ريم تثير تعاطف السعوديين لوفاتها بشهر العسل



وكالات / سما /

دشّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا تحت عنوان ريم الدليجان وهي طبيبة سعودية تعمل أخصائية الجراحة العامة بمستشفى الملك فهد ومعيدة بكلية الطب، وتزوجت يوم الجمعة الماضي إلا أنها توفيت الثلاثاء خلال قضائها شهر العسل.

وأكدت معلومات المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي أن الطبيبة ريم الدليجان، حاصلة على البورد السعودي لتخصص الجراحة العامة الأسبوع الماضي وتلقت تهنئة كبيرة من محبيها، وأنها في نهاية الأسبوع الماضي تزوجت وهنأها محبوها أيضًا.

وأشار متابعون في تغريداتهم إلى أن ريم الدليجان راحت ضحية سيارة اقتحمت لوبي الفندق الذي كانت تقيم فيه خلال شهر العسل في العاصمة السعودية الرياض وتوفيت.

وكتبت مغردة تُدعى "الهنوف محمد" قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. فقدنا اليوم د. ريم الدليجان كانت نعم الطبيبة أخلاقا وعلما.. الأسبوع الماضي هنأناها بنجاحها في اجتياز امتحان البورد السعودي لتخصص الجراحة العامة.. وفي الويكند هنأناها بزواجها.. اللهم اغفر لها وارحمها واربط على قلوب أهلها وعوضها شبابها جنات النعيم".

وأضاف زياد الغامدي: "اللهم إنَّا نسالك لـ ريم الدليجان المغفرة والرحمة.. بالأمس فرحة وفرحنا لتخرجها وحصولها على البورد ومن بعدها فرحة وفرحنا لزواجها .. واليوم ودعناها إلى رب كريمٍ رحيم، اللهم فأحسن وفادتها وأكرم نزلها وعوضها بشبابها الجنة واجعل علمها وعملها شافعا لها يا كريم".

وكشفت مغردة تُدعى دكتورة إيمان، عن مقطع فيديو من مقبرتها حيث ووري جثمانها الثرى في مقبرة الثقبة بالمنطقة الشرقية في محافظ الخُبر، وكتبت: "اللهم انها ليلتها الأولى بعيدًا عننا.. اللهم آنس وحدتها وثبتها عند السؤال واجعل قبرها روضة من رياض الجنة.. يا رب ارحمها بواسع رحمتك.. ريم الدليجان".

#شهر العسل #طبيبة #السعودية #الزواج #ريم الدليجان

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