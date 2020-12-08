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فيديو .. حقيقة خبر وفاة الفنان نزار علوان الممثل العراقي

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو .. حقيقة خبر وفاة الفنان نزار علوان الممثل العراقي



بغداد / سما

كشفت مصادر رسمية عراقية، يوم الثلاثاء 8 ديسمبر / كانون أول 2020، حقيقة الأنباء المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان نزار علوان الممثل العراقي المشهور.

وتداولت العديد من الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعية خبرًا عاجلا يفيد بأن "الفنان العراقي نزار علوان في ذمة الله"، حيث نقل النشطاء النبأ دون تأكيده من المصادر الرسمية.

بدورها، أصدرت جبار جودي نقيبة الفنانيين في العراق، بيانا صحفيا ردًا على كل ما تم نشره في تلك المنصات الاجتماعية بشأن رحيل الممثل الكبير نزار علوان، نافية كل الأنباء.

وقالت جبار جودي في بيانها الذي أوردته وسائل إعلام عراقية إن "نبأ وفاة نزار علوان المتداول لا أساس له من الصحة"، لافتة إلى أنه يتمتع بحالة صحية جيدة دون أي مشاكل.

وأضافت أن "الأنباء حول وفاة نزار علوان ليست دقيقة وهو بخير ولا بد من التوقف عن نشر مثل هذه الشائعات"، داعية وسائل الإعلام إلى الحصول على مثل هذه الأخبار من مصادرها.

ويعتبر نزار علوان أحد أبرز الفنانيين على الساحة العراقية، إذ يملك شعبية واسعة لدى المتابعين بسبب الفن الهادف والمميز الذي يقدمه على الشاشات المحلية والعربية عموما.

كما نشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو يتحدث فيه الفنان نزار علوان ويؤكد عدم صحة أنباء وفاته وأنه لا يشتكى من شيء، لافتا إلى أن ما تم تناقله تسبب بقلق عائلته وأشقائه.

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