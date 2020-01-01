موعد مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي 2020

القاهرة / سما

أفادت مصادر رياضية، بأنه لم يتم تحديد موعد مباراة الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي في كأس السوبر الأفريقي 2020 التي كان من المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل بتاريخ 10 ديسمبر.

وقال الإعلامي أحمد سمير مقدم برنامج (السادسة) على قناة النادي الأهلي إن هناك تضاربًا كبيرا فيما يتعلق بمكان وموعد إقامة مباراة نهضة بركان والأهلي في نهائي كأس سوبر أفريقيا 2020.

وحسب سمير، فإن الاتحاد الأفريقي (الكاف) أخطر اتحاد كرة القدم المصري بشكل رسمي بأن مباراة السوبر الأفريقي 2020 ستلعب في مصر رغم تأكيدات نهضة بركان برفض خوض اللقاء على أرض مصرية.

وأضاف أن المسؤولين في اللجنة الخماسية بمصر ينتظرون وصول خطاب رسمي من (الكاف) كي يتم تحديد الموعد الجديد لمباراة الأهلي ونهضة بركان، منوها إلى أنها لن تقام يوم العاشر من ديسمبر الجاري.

موعد مباراة نهضة بركان والأهلي:

ولفت إلى أن هناك توصيات من المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي بإقامة مباراة نهضة بركان والأهلي في النهائي الأفريقي بتاريخ 18 ديسمبر / كانون أول الحالي، لكنها حتى هذه اللحظة تبقى مجرد توصية.

وتابع : "من الوارد أن يكون الموعد الدقيق هو الثامن عشر من ديسمبر أو وقت لاحق"، منوها إلى رفض الفريق المغربي لعب المباراة على الملاعب المصرية وأبلغ (الكاف) أن هذا موقفه النهائي الرسمي.

وأفاد بأن نهضة بركان يرغب في لعب نهائي السوبر الأفريقي على ملعب محايد، مشيرا إلى أن الجولة الثالثة من الدوري المصري تم تأجيلها إلى يوم الإثنين 11 يناير 2021 بسبب مواجهات الأهلي بأفريقيا.

وأشار سمير إلى أن الأهلي يلتقي في هذه الجولة مع الاتحاد السكندري على استاد الأهلي بالسلام، فيما يلعب الأهلي مع الزمالك يوم الإثنين بتاريخ 28 ديسمبر بالجولة الرابع على استاد برج العرب بالإسكندرية.