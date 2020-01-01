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الكويت .. تفاصيل وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح

الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت .. تفاصيل وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح



الكويت / سما

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية (كونا)، يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، عن وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح، بعد معاناة مع المرض خلال الفترة الماضية.

وذكرت وكالة (كونا) نقلا عن الديوان الأميري أنه نعى المغفور له بإذن الله "الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح" الذي انتقل إلى رحمته تعالى عن عمر ناهز 41 سنة.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه سيتم تشييع جثمان الشيخ ناصر الصباح ومواراته الثرى عقب صلاة العصر غدا بمقبرة صليبيخات، داعية له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله الجنة.

وحسب الديوان الأميري، لن يتم إقامة بيت عزاء للشيخ ناصر الصباح، إنما تقبل التعازي على الهواتف التالية (الرجال: 99088886 - 97577775 النساء: 69090906 - 50005000).

من جانبه، بعث هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان، برقية تعزية ومواساة إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، في وفاة الشيخ ناصر فهد صباح الصباح.

بدورها، تقدمت عائلة الخضري في بيان لها، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الشيخ ناصر فهد صباح الناصر الصباح، سائلة الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.

كما تقدم الإعلامي خالد مفرح السبيعي، أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة إلى الشيخ صباح فهد الناصر الصباح رئيس الهيئه العليا بنادي الصيد والفروسيه في وفاة شقيقه الشيخ ناصر فهد الناصر الصباح.

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