تركي الحمد يثير جدلا واسعا بتغريدة عن "المتدينين المسلمين"

وكالات

أثار الكاتب السعودي تركي الحمد جدلا واسعا، بتغريدة أطلقها ضد المتدينين.

وقال الحمد إن المتدينين المسلمين في العصر الحالي، "جلهم إما متدينون لا عقل لهم، أو متدينون لا عقل لهم".

وجاءت تغريدة الحمد تعليقا على مقولة منسوبة لأبي العلاء المعري في وصف مسلمي عصره، ذكر فيها أنه "ما تبقى من أمة محمد قسمان أما عقلاء ولا دين لهم أو متدينون ولا عقل لهم".

واعتبر مغردون أن تصريح تركي الحمد يسيء إلى فئة المتدينين بشكل كامل، وهو ما لا يعتبر أمرا مقبولا على الإطلاق.

فيما أثنى آخرون على تغريدة تركي الحمد، قائلين إن المتدينين في الوقت الحالي هم من أسباب تراجع المسلمين بشكل عام.