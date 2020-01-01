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رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر .. الرياضية السعودية

الأحد 06 ديسمبر 2020 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر .. الرياضية السعودية



الرياض / سما

نشرت القنوات السعودية الرياضية، رابط مشاهدة مباراة الوحدة والاتحاد بث مباشر التي تجري اليوم الأحد على استاد مدينة الملك عبد العزيز  الرياضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مباراة الاتحاد والوحدة مباشر تنقل في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين السعودي من خلال القناة الرياضية السعودية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق فهد العتيبي.

وأشارت القناة الناقلة إلى أن موقعة الوحدة والاتحاد تبدأ السابعة 07:45 بتوقيت السعودية والبحرين وقطر والعراق والكويت، 08:45 بالإمارات وعمان، 06:00 في مصر والسودان وفلسطين والأردن.

وحسم الوحدة آخر مواجهتين له ضد الاتحاد لصالحه، إذ فاز في ذهاب الموسم المنصرم بهدف نظيف، قبل أن يكرر انتصاره إيابا بثنائية مقابل هدف، الأمر الذي يعقد مهمة لقاء اليوم ويضع أمامها صعوبات.

رابط مباراة الاتحاد والوحدة مباشر:

ويسعى فريق الاتحاد إلى مواصلة عروضه القوية والتقدم أكثر في جدول ترتيب الدوري السعودي، إذ يملك الآن تسع نقاط في المركز الثامن بفارق نقطة خلف أربع أندية منافسة له ومثلها أمام نظيره الباطن.

ورغم أن الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط فقط إلا أنه طموحه مرتفعة؛ كون الانتصار على الاتحاد يعني انتقاله للمركز الثامن والدخول في منتصف جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان.

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وكان من المقرر أن يلعب الفريقان مباراة ودية قبل بداية الموسم الجاري لكنها أُلغيت، في حين تستضيف بطولة كأس الملك سلمان موقعة مشابهة بينهما يوم الخميس 17 ديسمبر / كانون الأول الحالي.

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رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر .. الرياضية السعودية

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