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ملخص أهداف مباراة الشباب ضد القادسية في الدوري السعودي 2020

الأحد 06 ديسمبر 2020 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملخص أهداف مباراة الشباب ضد القادسية في الدوري السعودي 2020



الرياض / سما

انتزع القادسية فوزا ثمينا من ضيفه الشباب، بهدفين لهدف، مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي (الراكة)، ضمن الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدفي القادسية، دانيلو أسبيريا وكارلوس أندريا بالدقيقتين (41 و66)، فيما أحرز هدف الشباب الوحيد ماخيتي ديوب بالدقيقة (20).

ورفع القادسية رصيده إلى 10 نقاط ليتقدم للمركز السابع، فيما تكبد الشباب خسارته الأولى وتوقف رصيده عند 14 نقطة في المركز الثاني.

وأقيمت العشرات من المباريات التاريخية في جميع المسابقات بين الطرفين، لكن الكلمة العليا كانت لمصلحة الشباب الذي لم يهزم مطلقا أمام القادسية منذ موسم 2016 بدوري عبد اللطيف جميل السعودي.

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