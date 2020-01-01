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شاهد: نادين نجيم تكشف لأول مرة عن صور إصابتها المروعة بعد انفجار بيروت

الأحد 06 ديسمبر 2020 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: نادين نجيم تكشف لأول مرة عن صور إصابتها المروعة بعد انفجار بيروت



وكالات

كشفت الفنانة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم خلال حلقة “ندوب بيروت” التي قدمها الإعلامي ​مالك مكتبي​ من برنامج “أحمر بالخط العريض”، لأول مرة عن صور لإصابتها البالغة بعد الإنفجار من داخل غرفة العمليات، ما شكل صدمة للمشاهدين.

وروت نادين نسيب نجيم تفاصيل ذلك اليوم عليها، وإصابتها البالغة وخضوعها للعديد من العمليات الجراحية.

وجاء ذلك بعد أن تعرضت نادين في السابق للعديد من الانتقادات واتهامها بالمبالغة عند الحديث عن إصابتها النفسية والجسدية.

وتعرضت نادين لخسائر جسيمة في منزلها وإصابة جسدية، إثر انفجار مرفأ بيروت، إلا أنها لا زالت متمسكة بالأمل على الرغم من الخوف والألم الذي شعرت به.

وفي أحد منشوراتها بعد الانفجار المشؤوم كتبت: “دموعي ما عم تنشف والخوف سرق النوم من عيوني بشكر الله كل ثانية ولادي بخير ويسوع عطاني عمر جديد وجهي بيترمم الجروحات بطيب بس النفسية ما بعمرها بطيب عم فكر كل الوقت بالشهداء بالأطفال بالجرحى بالأمهات عم صلي للكل أقسى تجربة وأصعب لحظة تشوف الموت بعيونك الله يكون بعون كل المصابين”.

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