مشاهدة مباراة الرمثا ومعان بث مباشر : قناة الأردن الرياضية

عمان / سما

أعلنت قناة الأردن الرياضية، رابط مشاهدة مباراة معان والرمثا بث مباشر التي تجري اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الأردني للمحترفين.

مباراة الرمثا ومعان مباشر تنقل من ملعب الأخير على قناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق عماد قطيش، وكذلك المنصات التابعة لاتحاد كرة القدم الأردني.

واختتم الغزلان "الرمثا" الليلة، التحضيرات النهائية استعدادا لمواجهة صاحب الأرض معان في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، إذ ركزت التمارين على الجانب الفني والتكتيكي.

وكان فريق الرمثا قد تفوق في الجولة الماضية على نظيره السلط بهدفين نظيفين، إذ تألق جميع اللاعبون في هذه المباراة خصوصا النجم كوليبالي وزميله هادي الحوراني الذين سجلا الهدفين.

ويسعى الرمثا إلى خطف المركز الثاني من الجزيرة، إذ يملك حاليا 25 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام الحسين إربد الرابع، بينما يحاول معان صاحب المركز التاسع فك الشراكة مع منافسيه.

ويتقاسم معان هذا الترتيب مع الصريح والسلط، بينما لا يزال الفارق قريبا بينه وسحاب العاشر الذي وصل إلى النقطة الرابعة عشرة متخطيا الأهلي وشباب العقبة متذيلي الجدول حتى الآن.

ويستعد الرمثا في الأسبوع القادم للعب ضد الوحدات ثم شباب العقبة والأردن والحسين إربد، في حين يلتقي معان الشباب الأردني والحسين وسحاب والحزيرة والصريح والفيصلي والأهلي.