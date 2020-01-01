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معلق و موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020

السبت 05 ديسمبر 2020 12:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معلق و موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر 2020



القاهرة / سما

أعلنت القناة الناقلة، عن هوية معلق وموعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 في نهائي كأس مصر لكرة القدم 2020 التي تقام دون حضور جماهير كلا الفريقين.

وذكرت أن موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش الساعة 08:00 بتوقيت القاهرة والقدس وعمان ودمشق والخرطوم وبيروت وطرابلس، 07:00 وفق وقت الرباط وتونس والجزائر.

وحسب المصدر ذاته، تنطلق الموقعة التاريخية المرتقبة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والعراق والبحرين والكويت وقطر، فيما تكون العاشرة حسب التوقيت المحلي بالإمارات ومسقط.

معلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش:

ويطل على شاشة أون تايم سبورت الناقلة لنهائي كأس مصر بين طلائع الجيش والأهلي، المعلق بلال علام عبر القناة الصوتية الأولى، في حين يُمكن التغيير على الصوتية الثانية على المعلق أيمن الكاشف.

واستحق الفريقان الوصول إلى المباراة النهائية، خاصة طلائع الجيش الذي هزم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي، بينما صعد الأهلي على حساب العنيد الاتحاد السكندري بهدفين لهدف.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة حسنية أكادير الأيام القادمة، إذ يسعى لإضافة اللقب الثالث على التوالي له هذا الموسم، بعد أن توّج مؤخرا ببطولة الدوري المصري ثم دوري أبطال أفريقيا أمام نظيره الزمالك.

في المقابل، لم يتبق أمام أبناء المدرب طارق العشري سوى الاستعداد جيدا لمباراة افتتاح الموسم الجديد أمام الأهلي أيضا في كأس السوبر المصري، الذي يجري قبيل انطلاق منافسات الدوري الممتاز.

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