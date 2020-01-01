مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر نهائي كأس مصر | أون تايم سبورت

القاهرة / سما

تقدم لكم وكالة سما الإخبارية، رابط مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر في نهائي كأس مصر 2020 لكرة القدم الذي يبث مساء يوم السبت، من ستاد برج العرب على قناة أون تايم سبورت إتش دي.

وتنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش مباشر الساعة الثامنة مساءً على تايم سبورت (ON Time Sports 1 HD) عبر نايل سات أو التردد الأرضي بتعلق بلال علام وأيمن الكاشف، مع بعض المنصات الرياضية.

وأعلنت قناة النادي الأهلي عن وجود استيديو تحليلي قبل مباراة نهائي كأس مصر بقيادة الكابتن الإعلامي أيمن شوقي وضيوفه في التحليل، موضحة أن اللقاء يعتبر ختاما رسميا للموسم الرياضي الحالي في مصر.

ويدخل الأهلي المباراة النهائية بعد موقعة صعبة في نصف النهائي، إذ نجح في العودة من بعيد عقب تأخره بهدف أمام منافسه وقلب الطاولة (2-1)، لكن الفريق فرض شخصيته وأسلوبه الجديد في الشوط الثاني.

وأصبح السلاح الأقوى لدى الأهلي بقيادة المدرب موسيماني الركلات الثابتة من الجهة اليمنى واليسرى، الأمر الذي ظهر بشكل واضح في نهائي أفريقيا ضد الزمالك، وكذلك أمام الاتحاد السكندري بمسابقة الكأس.

ومن المنطقي أن يشاهد مشجعو الفريق الأحمر، تغييرات جديدة في تشكيل الأهلي ضد طلائع الجيش، بعد حالة الإرهاق التي كانت، حيث ظهر صلاح محسن وطاهر كبدلاء في اللقاء الأخير المؤهل إلى مشهد الختام.

وتوقع مراقبون أن يدفع موسيماني بأسماء جديدة بالنادي الأهلي في نهائي الكأس ضد طلائع الجيش الذي لم يقدم المستوى الكبير في الدوري المصري، إلا أنه حمل لقب الحصان الأبيض بالكأس وأخرج فرق ثقيلة.