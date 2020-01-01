فيديو .. تسجيل مسرب لأم حلا الترك منى السابر تهدد بفضح العائلة

أبو ظبي / سما

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يتضمن تسجيل صوتي مسرب تتحدث فيه منى السابر والدة حلا الترك المطربة البحرينية الشابة، حيث هددت فيه بفضح عائلة الترك وكشف المستور كاملا.

ويبدو من حديث منى السابر في التسجيل المسرب أنها وجهته كرسالة صوتية إلى ابنتها حلا الترك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن رفعت دعوى قضائية ضدها وواجهتها داخل قاعة المحكمة.

وقالت منى السابر في التسجيل : "شوفي يا حلا. أنا بس أحب أخبرك شغلة. أي شيء يصير أوك وإذا أنا مثل ما انت تقولين أنا بايقة بيزاتش بس قبل ما أنا أدش وأحد رجلي في الحبس راح أفضحكم كلكم بلا استثناء".

وأضافت : "راح أفضح الجميع مش بس جدتك. انت وأبوكي وكل إلى ساكتة عشان ما تتبهدلون والناس ما تعرف فضائحكم. راح أقول كل شيء وأسجل مقطع فيديو وأنشره في كل مكان، حتى الناس تشوف". وفقا لها.

وتابعت والدة حلا الترك : "راح أنشر الفيديو وأشوف يا أنا يا انتي وستك وإلي ماشية ورائهم. راح أخلي سمعتكم على كل لسان. أنا براويكم". متوعدة الجميع بأن الموعد قد اقترب كي تكشف كل الأمور المخفية.

وانتقدت منى السابر قبل أيام بمقطع فيديو مباشر على حساباتها، تصريحات ابنتها حلا خلال استضافتها عبر برنامج صدى الملاعب مع الإعلامي مصطفى الأغا لا سيما فقرة حديثها عن أقرب الأشخاص إليها.

وكانت حلا الترك البالغة من العمر ثماني عشرة سنة قد أثارت جدلا واسعا بعد أن أعلن والدها عن وفاة شقيقه (عمها)، لكنها تجاهلت هذا الأمر ولم تنشر أي نعي أو عبارة حزن على صفحاتها بمواقع التواصل.