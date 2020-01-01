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صورة .. حقيقة طلاق وفاء الكيلاني وتيم حسن

الخميس 03 ديسمبر 2020 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة .. حقيقة طلاق وفاء الكيلاني وتيم حسن



القاهرة / سما

كشف مصادر فنية عربية، يوم الخميس 3 ديسمبر 2020، عن حقيقة التقارير التي تتحدث عن طلاق المذيعة المصرية المشهورة وفاء الكيلاني والفنان السوري تيم حسن.

وأكدت المصادر الفنية صحة خبر انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني قبل نحو 20 يوما، مشيرة إلى أن المذيعة المصرية استلمت من أحد البنوك مبلغا ماليا كمؤخر عقب الطلاق.

وذكرت المصادر أن طلاق وفاء الكيلاني وتيم حسن تم قبل تاريخ 15 نوفمبر / تشرين الثاني المنصرم، مبينة أنها توجهت لاحقا إلى البنك الأهلي في الإسكندرية لاستلام 100 ألف دولار.

وأشارت إلى أن طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني تم بهدوء عقب بعض الخلافات والمشاكل العائلية التي نشبت بينهما الفترة الأخيرة، مشددة على علاقة الاحترام المتبادل بينهما.

طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

وكان زواج تيم حسن من وفاء الكيلاني قبل نحو عامين قد فاجأ جميع المتابعين؛ كونه جرى بعد وقت قصير من حلوله ضيفا معها عبر برنامجها (المتاهة) على قناة إم بي سي (mbc).

ويعتبر تيم حسن (44 عاما) أحد أفضل وأبرز الممثلين السوريين في السنوات الماضية حتى الوقت الحالي، إذ برز بشكل كبير من خلال مسلسل التغريبة الفلسطينية والهيبة الأجزاء الأربعة.

أما وفاء الكيلاني (48 عاما)، فقد سطرت مسيرة نجاح طويلة بسبب أسلوبها الشيق في التقديم التلفزيوني، إذ تنقلت بين عدة قنوات عربية منها روتانا وإم بي سي، وتقدم الآن برنامج (السيرة) على أبو ظبي.

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