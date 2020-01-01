أحمد سيد زيزو إلى الأهلي قادما من الزمالك .. هل صحيح ؟

القاهرة / سما

ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الخميس 3 ديسمبر 2020، بعد أن تداولت صفحات إعلامية خبر قرب انضمام أحمد سيد زيزو لاعب ونجم فريق الزمالك إلى غريمه التقليدي النادي الأهلي بطل مصر وأفريقيا.

وأثار أحمد سيد زيزو جدلا لدى جمهور الزمالك، بعد أن نشر على حسابه بموقع انستغرام صورة تفيد بأنه لا يملك أي وكيل لاعبين، ثم قام بحذفها بعد لحظات، الأمر الذي أثار شكوكا حول إمكانية توقيعه لفريق الأهلي.

ونقل الإعلامي أبو المعاطي زكي عن مصادر مقربة من المسؤولين ودوائر صنع القرار في النادي الأهلي تأكيدها أنه لا يوجد أي شيء رسمي بشأن انتقال زيزو إلى "نادي القرن"، لافتة إلى وجود ثغرات في عقده.

ورغم ارتباط أحمد زيزو بعقد رسمي مع الزمالك يمتد حتى موسم 2022، إلا أن هناك ثغرة في عقده تتمثل بعدم وجود شرط جزائي، إلى جانب عدم تقاضيه مستحقاته المالية المتراكمة له منذ عدة أشهر على النادي.

وأضاف أبو المعاطي نقلا عن تلك المصادر : "عقد زيزو ينتهي بنهاية موسم 2021 - 2022، وباقي له موسمين في الزمالك"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن وكيل اللاعب أكد عدم وجود شرط جزائي في عقده.

وتابعت : "هناك أنباء وهمهمات وهمسات في القلعة الحمراء عن توقيع أحمد زيزو للنادي الأهلي والاتفاق على سيناريو للرحيل (..) أيمن يونس أكد أن خزينة الزمالك ليس بها أموال كثيرة واللاعبون لم يحصلوا على مستحقاتهم".





وأردف أبو المعاطي : "زيزو ينتوي الشكوى للرحيل وهذا السيناريو وضعه مع بعض الأطراف، لا سيما أن النادي دخل مرحلة المجهول بعد رحيل أمير مرتضى منصور الذي كان يجمعه علاقة صداقة قوية به". وفقا له.

وختم : "الكلام عن أحمد سيد زيزو لا يتعدى الهمسات في الأهلي، اللاعب عمل شكل جيد وأداء رائع وارتبط بالنادي الأبيض"، متسائلا : "هل يمكن أن يضحي وهل يمكن الرد بمنح الأهلي أحمد الشيخ وصالح جمعة استغناء".