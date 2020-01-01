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فيديو.. يوفنتوس يكتسح دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

الخميس 03 ديسمبر 2020 12:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. يوفنتوس يكتسح دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا



وكالات / سما /

نجح فريق يوفنتوس في هزيمة ضيفه دينامو كييف  بثلاثة أهداف دون رد، في خامس جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المُباراة واقعة استثنائية تاريخية، حيث أدارت المُباراة تحكيمياً الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار، وتمكنت من العبور بالمُباراة لبر السلام دون أي قرارات جدلية، وأظهرت شخصية قوية.

فوز اليوفي تحقق بفضل ثلاثة أهداف سجلها كل من فديريكو كييزا في الدقيقة 21 من المُباراة، قبل أن يُضاعف الدون كريستيانو رونالدو من تقدم اليوفي بهدفٍ في الدقيقة 57، وأكمل ألفارو موراتا الثلاثية بهدفٍ في الدقيقة 66.

#كريستيانو رونالدو #يوفنتوس #دينامو كييف

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