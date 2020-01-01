صورة .. الموت يفجع الفنان علي الديك

بيروت / سما

فُجع الفنان علي الديك المطرب الشعبي السوري، مساء يوم الأربعاء 2 ديسمبر / كانون أول 2020، بعد أن تلقى خبر وفاة والده بعد معاناة مع المرض الفترة الماضية.

وأعلن المطرب علي الديك، وفاة والده هذا المساء، إذ كتب في تدوينه عبر حسابه الموثق بموقع فيسبوك : "كسرتلي ظهري يا بيي. الله يرحمك يا طاهر. يا أطيب أب في الكون".

وتلقى علي الديك في منشوره على فيسبوك الذي أورد فيه صورة له مع والده، الآلاف من عبارات التعزية والمواساة برحيل "أغلى ما لديه"، داعين له بالرحمة والمغفرة.





يذكر أن علي الديك يعتبر أحد أشهر المطربين الشعبيين في سوريا وبلاد الشام، علما أن عائلته كانت تقطن في منطقة رأس البسيط بقرية الزيتونة في محافظة اللاذقية.

وكان اسمه حين ولادته "علي هرمز" قبل أن يضاف إليها لقب "الديك" إلى عائلته الفنية العريقة، علما أنه يبلغ من العمر حاليا 49 عاما وما زال يعمل في المجال الفني برفقة أشقائه.

كما أن أشقاء علي الديك يعملون في الغناء الشعبي، ومنهم، محمد وريم وأحمد وحسين وهدى وعمار وحسن، ومن أبرز أغانيه، غنيلي تغنيلك، خانتني، لياك، جمول، عبيدو، علوش.