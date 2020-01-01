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وائل الابراشي: ظهور ميدو جابر وتحدث مع والدته ..فيديو

الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وائل الابراشي: ظهور ميدو جابر وتحدث مع والدته ..فيديو



وكالات

كشف الإعلامى وائل الإبراشى أن ميدو جابر لاعب النادى الأهلى والمقاصة السابق، والمنضم حديثا لأحد فرق الدورى الممتاز الصاعدة هذا الموسم، ظهر رغم الحديث عن اختطافه.
 

وقال الإبراشى، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، "كنت بتكلم مع مصطفى شقيق ميدو من شوية وقالى هو كلمنا وهو موجود وقال اسمحولى أننى لا أذكر تفاصيل، وشقيقه قالى ميدو كلم والداته وقالها أنا في المكان الفلانى، وأنا آمن وليس هناك أي مشكلة وطالبهم بعدم التحدث مطلقا عن هذا الأمر".

وكان مصطفى جابر شقيق ميدو جابر لاعب الأهلي والمقاصة السابق والمنضم حديثا لأحد فرق الممتاز الصاعدة هذا الموسم، كشف في وقت سابق عن اختفاء شقيقه من معسكر فريقه الحالى، وقال شقيق ميدو جابر إن إدارة النادى أبلغته أن هناك شخصان طلبا التصوير مع ميدو جابر فى فندق المعسكر، وبعدها اختفي اللاعب وفقا لتفريغ الكاميرات الخاصة بالفندق.

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