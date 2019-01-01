من هو مصطفى غربال حكم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا 2020 .. السيرة الذاتية

القاهرة / سما

تصدر اسم الحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال، يوم الخميس 26 نوفمبر 2020، وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي والزمالك المصيرية له.

وقرر (الكاف) وفق بيان صحفي صدر عنه، تكليف الحكم مصطفى غربال في مهمة قيادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 بين الأهلي والزمالك من ستاد القاهرة الدولي، تحكيميا كحكم أول للساحة برفقة مساعديه.

وحسب الكاف، فإن مصطفى غربال حكم الساحة في نهائي أفريقيا يوم الجمعة، فيما يساعده الحكم غربال المغربي رضوان جيد كحكم لتقنية الفيديو (الفار)، بينما الزامبي جاني سيكازوري سيكون حكما رابعا في لقاء القمة الأفريقية.

من هو الحكم مصطفى غربال السيرة الذاتية:

هو حكم جزائري شاب يبلغ من العمر 35 عاما، وهو من مواليد 1985 في وهران بالجزائر، حصل على الشارة الدولية سنة 2014 وقاد العديد من المباريات في الدوري الجزائري لكرة القدم خلال السنوات الست الماضية.

وبرز اسم مصطفى غربال كحكم دولي العام الماضي الذي قاد فيه مباريات دولية عديدة بين منتخبات كبرى، منها لقاء المنتخب البولندي ضد نظيره الكولومبي في دور المجموعات بكأس العالم تحت 20 سنة، وذلك عام 2019.

كما أدار مصطفى غربال، مباراة منتخب إيطاليا ضد اليابان، كولومبيا أمام أوكرانيا في ذات البطولة، قبل أن يدير لقاء فريق السد القطري مع هينجين سبورت بكأس العالم للأندية 2019 في قطر، إلى جانب مباريات مهمة أخرى.

وتولى مصطفى غربال تحكيم أربع مباريات على الملاعب المصرية العالم الماضي لحساب بطولة كأس الأمم الأفريقية، ممنها زيمبابوي ضد الكونغو الديمقراطية، أوغندا والسنغال، جنوب أفريقيا وساحل العاج، السينغال وبنين.