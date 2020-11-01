  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيدال يرد على واقعة طرده في مباراة الإنتر ضد الريال في الأبطال

الخميس 26 نوفمبر 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيدال يرد على واقعة طرده في مباراة الإنتر ضد الريال في الأبطال



وكالات / سما /

عبّر اللاعب التشيلي أرتورو فيداللنجم خط وسط فريق إنتر ميلان ،عن غضبه الكبير بعد طرده بمباراة الإنتر ضد ريال مدريد ضمن منافسات دوري المجموعات في دوري الأبطال .

حيث في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، سقط أرتورو فيدال في منطقة جزاء ريال مدريد بعد اصطدامه بالمدافع الفرنسي رافايل فاران، ولكن حكم اللقاء أنتوني تايلور قرر استمرار اللعب.

 

واعترض أرتورو فيدال على عدم احتساب حكم المباراة ركلة الجزاء، ليقرر تايلور إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، واستمر النجم التشيلي في الاعتراض، مما دفع الحكم لطرده بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وقام بعدها فيدال بالرد على واقعة طرده في مباراة الإنتر وريال مدريد من خلال نشر صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لوجه غاضب في إشارة إلى استياءه الشديد من تعرضه للطرد.

Untitled

الجدير بالذكر أن فيدال قد تعرض للطرد ثلاثة مرات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، منها مرتين أمام نفس الخصم ريال مدريد.

#فيدال #آرتورو فيدال #ريال مدريد #الإنتر #إنتر ميلان #مدريد #الريال

الأكثر قراءة اليوم

صورة .. سبب وفاة دييغو مارادونا

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 20 العشرون

محلل إسرائيلي: بن سلمان بحاجة لإنجاز على الساحة الفلسطينية لهذه الاسباب!!

"فوقوا , اصحوا" .. إسرائيل ترد على الغضب المصري من صورة محمد رمضان (فيديو)

الحكومة الإسرائيلية للجيش: استعدوا لاحتمال هجوم أميركي قريب في إيران

"الشعبية" تحذر السلطة الفلسطينية والحكومة من أي إجراءات جديدة بشأن غزة

تقرير: الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بالاستعداد لاحتمال ضربة أمريكية على إيران

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و656 إصابة جديدة بفيروس كورونا و210 حالات تعافٍ

20201126093107

نتنياهو في استقبالها .. إقلاع أول رحلة تجارية مباشرة من الإمارات إلى إسرائيل

ماهر

شاهد.. الاحتلال يفرج عن الأسير ماهر الاخرس

جيش

تقرير: الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بالاستعداد لاحتمال ضربة أمريكية على إيران

الصحة العالمية: وصول أجهزة تنفس صناعي لقطاع غزة و70 ألف مسحة لفحص كورونا خلال يومين