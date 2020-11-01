فيدال يرد على واقعة طرده في مباراة الإنتر ضد الريال في الأبطال

وكالات / سما /

عبّر اللاعب التشيلي أرتورو فيداللنجم خط وسط فريق إنتر ميلان ،عن غضبه الكبير بعد طرده بمباراة الإنتر ضد ريال مدريد ضمن منافسات دوري المجموعات في دوري الأبطال .

حيث في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، سقط أرتورو فيدال في منطقة جزاء ريال مدريد بعد اصطدامه بالمدافع الفرنسي رافايل فاران، ولكن حكم اللقاء أنتوني تايلور قرر استمرار اللعب.

واعترض أرتورو فيدال على عدم احتساب حكم المباراة ركلة الجزاء، ليقرر تايلور إشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، واستمر النجم التشيلي في الاعتراض، مما دفع الحكم لطرده بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وقام بعدها فيدال بالرد على واقعة طرده في مباراة الإنتر وريال مدريد من خلال نشر صورة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لوجه غاضب في إشارة إلى استياءه الشديد من تعرضه للطرد.

الجدير بالذكر أن فيدال قد تعرض للطرد ثلاثة مرات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، منها مرتين أمام نفس الخصم ريال مدريد.