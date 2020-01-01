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موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا 2020 بتوقيت مصر والدول العربية

الخميس 26 نوفمبر 2020 12:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا 2020 بتوقيت مصر والدول العربية



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رياضية، متى موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 التاريخي الذي ينتظره المتابعون في الوطن العربي الجمعة، بتوقيت مصر وفلسطين والسعودية وكل الدول العربية.

وذكرت المصادر أن موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا 2020 الساعة العاشرة مساء الجمعة بتوقيت السعودية والكويت وقطر والبحرين والعراق، التاسعة حسب وقت مصر وفلسطين والأردن وسوريا.

كما يبدأ ماتش الزمالك والأهلي بالنهائي الأفريقي في تمام 09:00 حسب التوقيت المحلي في السودان ولبنان وليبيا، 08:00 للمتابعين من المغرب وتونس والجزائر، 11:00 وفق وقت سلطنة عمان ودولة الإمارات.

موعد ماتش الأهلي والزمالك:

وعاشت الجماهير المصرية والعربية المُشجعة للناديين الأفضل في القارة السمراء حاليا، أياما من التوتر خاصة بسبب طول المدة الزمنية التي كانت بين لقاءي نصف النهائي والمباراة النهائية المقامة في جمهورية مصر.

وتلقى قطبا الكرة المصرية الأبرز، ضربات موجعة الساعات القليلة المنصرمة، حيث تأكد غياب عددًا من اللاعبين، أهمهم محمود الونش وعبدالله جمعة وأوباما عن الزمالك، وليد سليمان وصالح جمعة وديانج للأهلي.

ورغم أفضلية الزمالك في مواجهاته الأخيرة ضد الأهلي، إلا أن "نادي القرن" أصبح مختلفا عن الماضي، خصوصا بعد قدوم المدرب "موسيماني"؛ لقيادة الفريق ويسعى إلى تقديم أهم أوراقه من خلال الظفر باللقب الأفريقي.

ويكون المشجعون العرب بكل أماكن تواجدهم على موعد مع المتعة والإثارة الجمعة، إذ برزت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة الساعات الماضية، من خلال توقعاتهم وأمنياتهم لنتيجة مباراة الأهلي ضد الزمالك المرتقبة.

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