شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 19 التاسعة عشرة

بيروت / سما

يعتقد نمر السعيد أنه انتصر على جبل في سياق أحداث مسلسل الهيبة الرد الموسم الرابع الحلقة 19 التاسعة عشرة التي يتم عرضها خلال ساعات يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 على مختلف القنوات العربية الناقلة.

وتقرر منى العودة إلى منزل أم شاهين في "الهيبة الرد الحلقة 19 الجزء الرابع"، في وقت يقترب جبل أكثر من رانيا بحكم الذكريات والأمور التي كانت في الماضي بينهما، ما ينذر بتغير تدريجي في موقفها وخطواتها.

وذهبت رانيا مع جبل إلى المكان الذي كان يتوجه إليه معها برفقة شقيقه صخر، وتحدثا معا عن ذكريات الطفولة والعلاقة الجيدة التي بينهما، وشعوره تجاهها، لكنها لم تنظر له مباشرة ولم تعرف كيف تتحدث.

وحسمت منى موقفها النهائي بالطلاق من زوجها شاهين الذي بات غير قادرٍ على السيطرة وفقد تركيزه بشكل كامل، لا سيما عقب اعتداءه على أحد رجال جبل في الحلقة الماضية بشكل غير معقول أمام المارة.

الهيبة الرد الحلقة 19 و 18 اضغط هنا أو هنا

وأنهى جبل في الحلقة الماضية خلافه مع رانيا إثر قيامها بالعبث في آثاث وديكور الغرفة الخاصة به، في وقت أصيبت والدة شاهين بأزمة قلبية حادة ما دفع منى للتحرك إليها والرجوع ولو بشكل مؤقت إلى المنزل.

وتدخل منى على شاهين وهو يحدث أمه الملقاة أمامه على سرير المرض، إذ شاهدته وهو يقول لها "لهذه الدرجة انت مش راضية عني، سبيني واضربيني واغلطي علي وخليني اسمع صوتك وأنا ما بدي غير هيك".

وتبدأ الحلقة التاسعة عشرة من الهيبة الرد على صوت القرآن الكريم في بيت عزاء داخل القرية، ولحظة دخول نمر لتقديم الواجب، حيث تتجه جميع أنظار رجال الهيبة إليه؛ خشية من وقوع صدام جديد في المكان دون قصد.