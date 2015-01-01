هل سيتم سجن فادي الهاشم زوج نانسي عجرم 20 سنة ؟

بيروت / سما

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن نيقولا منصور قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، أصدر اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، قراره الظني بحق فادي الهاشم زوج المطربة نانسي عجرم؛ بتهمة قتل الشاب السوري محمد موسى.

وقرر القاضي نيقولا منصور إدانة زوج نانسي عجرم بجناية القتل العمد طبقا للمادتين 547 و228 من قانون العقوبات اللبناني التي تتراوح مدة عقوبتها من 15 إلى 20 سنة سجن مع الأشغال الشاقة.

وتنص المادة 547 من قانون العقوبات في لبنان، على أنه "من قتل إنسانا قصدًا عوقب بالأشغال الشاقة من 15 إلى 20 عاما، فيما تكون العقوبة من 20 إلى 25 سنة حال ارتكب فعل القتل أحد الزوجين بحق الآخر".

واعتبر أحد المحامين المتابعين للقضية أن قرار قاضي التحقيق أدان بالفعل زوج نانسي عجرم بتهمة القتل العمد؛ وذلك استنادًا إلى المادة 547 التي تصل عقوبتها إلى السجن 20 سنة. وفق ما أورده موقع (هي) الفني.

وحسب المحامي، فإن المادة 228 من قانون العقوبات اللبناني، تؤكد "حالة الدفاع المشروع عن النفس"، موضحا أن ذلك سيجعل محكمة الجنايات بجبل لبنان هي من لها سلطة الفصل بهذا الأمر وإصدار الحكم النهائي.

إعفاء فادي الهاشم من العقاب

وفي السياق ذاته، نقل موقع (ET بالعربي) عن محامي فادي الهاشم قوله إنهم "كانوا يتوقعون حكما بالدفاع عن النفس المشروط، إلا أنه جاء بعقوبة الـ 20 عاما معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب (..) وقانونيا الحكمين يقودان لنفس النتيجة وهي اللا عقاب".

وكان فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم قد قتل الشاب محمد موسى بإطلاق الرصاص الحي عليه، بعد أن اقتحم بيته في لبنان ليلا، إذ أشارت التحقيقات إلى أنه أطلق عليه 16 رصاصة من سلاحه الشخصي.

وأثارت قضية مقتل الشاب موسى آنذاك جدلا واسعا في الشارع اللبناني والسوري والعربي، لا سيما بعد أن تناقضت رواية عائلة القتيل التي أفادت بأن ابنها "محمد كان يعمل في فيلا نانسي عجرم وقُتل عن قصد".