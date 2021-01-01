محمد رمضان ينتقد جمهوره وعقوبات ضده وإلغاء مسلسله في رمضان 2021

القاهرة / سما

انتقد الفنان محمد رمضان الممثل المصري الشاب، مساء اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020، جمهوره بسبب عدم دعمه له في أزمته الأخيرة التي أسفرت في النهاية إلى تجميد نشاطه الفني وإلغاء مسلسله في شهر رمضان المقبل.

وأكد محمد رمضان في تدوينه على حسابه الموثق بموقع فيسبوك، صدور قرار نقابة المهن التمثيلية بحقه عقب الصور التي التقطها مع أشخاص إسرائيليين أثناء زيارته الأخيرة إلى الإمارات، حيث تقرر وقفه عن التمثيل.

وكتب رمضان : "احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوير". وفق زعمه.

وأضاف : "ثانياً المكان (مطعم) مش حفلة خاصة واشتغل اغاني عربي وانجليزي وفرنسي ولما الاغنية الاسرائيلية اشتغلت مش عارف المفروض كنت اسيب صحابي واجري اعيط في الاسانسير ولا اعمل ايه ؟!".

وتابع محمد رمضان : "انا في دولة عربية (الإمارات) والموقف جديد علينا يا فندم ورغم توضيحي للسيد النقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر. شكراً نقابة المهن التمثيلية".

وختم محمد رمضان حديثه قائلا : "شكراً شركة الانتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم .. شكراً جمهوري لعدم دعمكم لي (..) ثقتي في الله وحده". حسب ما كتب.

وكانت صورة محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي عومير آدام قد أثارت ضجة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، رغم تبريره المستمر بأنه لم يكن يعلم أنه إسرائيلي.