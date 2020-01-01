تفاصيل وفاة طارق عاكف الموسيقار والموزع المصري .. السيرة الذاتية

القاهرة / سما

أعلنت وسائل إعلام مصرية، يوم الإثنين، عن وفاة الموسيقار طارق عاكف الموزع الموسيقي والملحن المصري المشهور الذي نعاه كبار نجوم الفن والتمثيل والغناء في مصر والدول العربية والخليجية.

وأكدت وسائل الإعلام وفاة الموزع طارق عاطف عن عمر ناهز 60 عاما، حيث شكل الخبر المُفاجئ صدمة كبيرة لكل الموزعين والملحنين والفنانين والمطربين الذين عمل معهم منذ عقود، لا سيما الخليجيين.

وكتب المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية عبر تويتر : "رحمك الله ياطارق.. كلمتني تطمن علي من اسبوعين ولم أعرف انه الاتصال الأخير، فلته موسيقيه عربية نفتقدها اليوم".

وقال الموسيقار القطري مطر علي الكواري : "الله يرحمه الصديق والاخ طارق عاكف كان نعم الاخ ونعم الانسان المتواضع البسيط المتدين وعاش معنا في قطر وترك له اثر من الحب والسيره الطيبه ان لله وان اليه راجعون".

بدوره، قال محمد جاسم الهاجري المدير التفيذي للشؤون الفنية في روتانا عبر حسابه بتويتر : "رحم الله الاستاذ الكبير والقدير المايسترو والموزع الموسيقي طارق عاكف".

وأضاف الهاجري : "رحم الله من كان المختلف والمبدع في عالم الموسيقى، نرثي الموسيقى العربية برحيلك ونرثي قيمة فنية كبيرة وحالة منفردة لن تتكرر، غفر الله لك وأسكنك فسيح جناته".

وغردت النجمة أحلام عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. في ذمة الله انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير الأستاذ طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم أرحمه وأغفر له واسكنه فسيح جناتك".

فيما غرّد المغني والملحن الكويتي مشعل العروج : "فقدت اليوم أخا وصديقا ومعلما ونجما كبيرا في مشواري وفي عالم الموسيقي، رحل وترك إرثاً تتعلم منه الأجيال، رحم الله الموسيقار طارق عاكف".

وقال الملحن الكويتي فهد الناصر : "أخي طارق عاكف في رحيلك ستصمت النجاحات بعدك! وسيقف تاريخ التوزيع الموسيقي في الوطن العربي سنينَ عديده يتذكّر ويُذاكر ذلك العلم وتلكَ النجاحات ! فقدانك سيترك فراغاً كبيراً في الساحةِ وفي المسامِع ،، وكلّنا راحلون رحمك الله وألهم ذويك الصبر والسلوان".

وتابع : "سنظل نعيش في جامعتك التي خرّجت أجيالًا مرموقه وحُقبة فنّك الجميله التي تُعتبر من أهم مراحل الأغنيه الخليجيه لقد أضفت الكثير للأغنية العربيه زُهُوًّا ورونقاً وشخصيه في التوزيع الموسيقي وأثرَيْت الحُقبه بكامل تفاصيلِها نجاحاً وتاريخاً لم ولن يُنسى رحمك الله يا ابا أحمد".

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وأعربت الفنانة لطيفة، عن حزنها لرحيل طارق عاطف، وغردت قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا طارق كنت لسه باعتلى ألحان اسمعها.. كم ضحكنا.. وكم نجحنا مع بعض.. أعزى نفسي وكل أهلك البقاء لله".

أما الإعلامي عماد الهواري، فقد كتب : "وداعاً طارق عاكف، أتوجه بأحر التعازي لمصر ونقابة الموسيقيين والفنانيين برحيل الكبير طارق عاكف، رحمه الله وجعل مثواه الجنة، انه لخسارة كبيرة، هو من مواليد 28 نوفمبر 1960م (60) عاماً. ملحن وموزع موسيقي وصاحب استوديو صوت الحب"

ومع وفاة طارق عاكف، تفقد الموسيقى العربية جزءًا من بريقها ورونقها وجماليتها برحيل الموسيقار الكبير الذي كان ثريا في كل شيء شخصيته اعماله وإنسانيته في تعامله مع الجميع في الوسط الفني وخارجه.

طارق عاكف السيرة الذاتية:

ولد الموسيقار طارق فاروق عاكف، فى 28 نوفمبر 1960م، وهو ملحن وموزع موسيقى مصرى وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف. ويمتلك استوديو "صوت الحب" فى القاهرة، وتعاون مع كبار رموز الأغنية العربية.

ومن أبرز المطربين الذين تعامل معهم طارق عاكف، راغب علامة وماجدة الرومى ومحمد عبده ووردة الجزائرية وسميرة سعيد وطلال مداح وأبو بكر سالم وعاصى الحلانى ورابح صقر ولطيفة وأحلام، وغيرهم العشرات.